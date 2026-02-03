Mária Čírová úprimne o únave: Oddych po vianočnom turné musel ísť bokom, speváčka chystá niečo špeciálne

Speváčka Mária Čírová patrí k umelkyniam, ktoré sa neboja hovoriť nahlas o vnútorných zmenách, pochybnostiach ani únave.
Roky skúseností, práce a osobných výziev ju priviedli do bodu, keď sa na život pozerá inak – pokojnejšie, vedomejšie a s väčším dôrazom na prítomný okamih. Premeny, ktoré prežíva, nie sú okázalé ani teatrálne, no o to sú úprimnejšie.
Napriek tomu, že pracovné tempo nepoľavuje, Čírová dnes viac než kedykoľvek predtým vníma potrebu zostať sama sebou a jednoducho „byť“. Už v minulosti priznala, že navonok úsmev často skrýva vnútorné ticho. O svojich pocitoch a vnútorných premenách otvorene prehovorila v rozhovore pre magazín Koktejl.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Premeny a zvláštny pocit na duši
Keď prišla reč na jej najväčšiu životnú premenu, priznala, že pocit vnútorného vývoja ju sprevádza prakticky neustále. „Je to prekrásna otázka a tak ťažká odpoveď, lebo mám pocit, že každý rok som si vždy hovorila, teraz som iná, teraz už novou nohou vykročím do nového roka a už odteraz budem takáto a takáto. A ja mám pocit, že teraz vo svojich 37 rokoch mám zase chuť tak povedať, že Bože môj, toľko premien, ale rok 2025 ako prechádzal, som mala pocit, že to bolo ako v práčke a v sušičke,“ povedala Čírová.
Náročné obdobie sa podľa nej nepodpísalo len na dianí vo svete, ale výrazne zasiahlo aj osobné životy ľudí. Speváčka priznala, že pocity únavy a vyčerpania si uvedomovala aj v komunikácii so svojou blízkou priateľkou, tanečnicou Dominikou Roškovou, ktorú verejnosť pozná zo šou Let’s Dance.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Aj sme si to spolu s mojou dobrou priateľkou Dominika Rošková písali, že aj ty sa tak cítiš? Vyčerpaná, unavená a zároveň plne pracovne tiež v nasadení, ale ako keby to nemalo konca-kraja, všetky také výzvy, zmeny vzťahové, pracovné, ľudia okolo a ako keby sa to všetko tak nejako menilo, premieňalo a sme sa tu stretli,“ priznala.
Zároveň dodala, že nejde o ojedinelý pocit, ale o stav, s ktorým sa dnes podľa nej stotožňuje mnoho ľudí. „A každý z nás podľa mňa má nejaký taký pocit. Taký pocit nejaký zvláštny na duši, zvláštne nový,“ vyjadrila sa Mária.
Nahlásiť chybu v článku