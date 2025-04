Navonok úsmev, vnútri ticho a slzy: Mária Čírová úprimne o tom, prečo už nechce byť tou, ktorú všetci poznali

Mária Čírová patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudobnej scény. Talentovaná speváčka, ktorú verejnosť pozná najmä cez jej hudbu, sa nedávno rozhodla prehovoriť aj o niečom oveľa osobnejšom.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Mária sa podelila o to, ako dlho sa snažila byť pre všetkých tou „dobrou“, až kým si neuvedomila, že popritom začala zabúdať na seba. Ako napísala na svojom Instagrame, celé roky sa snažila byť dobrou vo všetkých úlohách, ktoré život priniesol – dobrou dcérou, ženou, mamou, kamarátkou, a v práci často išla na tisíc percent. Až kým nezistila, že pri tej snahe potichu začína strácať seba samú.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa MÁRIA KACHÚTOVÁ ČÍROVÁ (@mariacirova)

Zvykli si, že Mária to dá

Nechcela nikoho sklamať, a tak všetkým hovorila „áno“. Áno, že príde. Áno, že sa postará. Áno, že zaspieva. Áno, že to zvládne. No svoje vlastné „áno“ pre seba samú nechávala niekde vzadu. „Oddych, ticho, moje hranice… sa strácali pod očakávaniami druhých,“ priznala úprimne. Ľudia si na to zvykli. Mária predsa vždy všetko zvládla, vždy pochopila, nikdy sa nesťažovala. A práve preto ich prekvapilo, keď jedného dňa povedala „nie“.

Keď prišlo prvé nie