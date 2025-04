Mária Čírová prezradila náročnú situáciu v živote. Potrápil ju nepríjemný zdravotný problém, pre ktorý sa nemohla hýbať

Možno povedať, že má speváčka pohyb v krvi. Odmalička športovala, no nastal moment, pre ktorý s tým musela prestať. Zvíťazila tak láska k hudbe, ktorej sa venuje doteraz. Na pohyb však nezanevrela, hoci sa stalo opäť niečo, tentokrát sa to týkalo jej zdravia, prečo musela dať tréningom stopku. Priznala to Dominike Cibulkovej, ktorá ju vyspovedala v rámci svojej novej aplikácie na sociálnej sieti a nakoniec si obe spolu aj zacvičili.

Dvojnásobná mamička Dominika Cibulková žne úspechy s aplikáciou, ktorá mapuje jej cestu za novým „ja“, a zároveň radí, aký pohyb a strava ľudí dovedie k vytúženému cieľu. Novinkou je, že si prizvala hosťa, ktorý s ňou mal odcvičiť tréning. Spočiatku sa tvárila záhadne a nechala na svojich fanúšikov, aby hádali, ktorá speváčka sa objaví po jej boku a zacvičí si s ňou.

Nakoniec vysvitlo, že hostkou, ktorá si s bývalou tenistkou zatrénuje, je známa slovenská umelkyňa Mária Čírová, no zostal čas aj na rozhovor o rôznych životných témach. „Mária, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala moje pozvanie. Ty si žena, ktorá má podľa mňa absolútne „brutálnu“ postavu. Vidím na tebe, že ťa asi nestálo veľa úsilia mať takúto postavu. Čo na to povieš?“ opýtala sa speváčky Dominika.

Rok a pol bez tréningov

Mária vzápätí priznala, že bola odjakživa na šport. Zdá sa, že vidieť ju celé dni pred televízorom a nič nerobiť, bolo nemožné. „Keby si sa ma to opýtala v 19, ale teraz po troch deťoch? Odmalička som bola športovo založená. Milovala som telesnú na základnej škole. Šplhať sa na lane, kde som musela byť prvá, alebo keď bola štafetová súťaž, tak som išla ako posledná, lebo Čírová to vždy dobehne,“ vyšla s pravdou von.

Zlomový okamih však prišiel vtedy, keď sa začala venovať hre na hudobný nástroj. „Od troch rokov som robila gymnastiku, potom som s tým však musela prestať, keď som ako sedemročná začala hrať na klavíri. Učiteľka povedala, že tie prsty musia byť ladné, nemôžeš byť za tým klavírom pevná,“ doplnila speváčka, ktorej sa Dominika zvedavo opýtala: „Prosím ťa, povedz mi, ako o seba staráš?“

Speváčka dvojnásobnej mamičke porozprávala o zdravotnom probléme, ktorý ju potrápil a zároveň sa stal dôvodom, prečo sekla s pohybom. „Teraz ma tu máš po takej zložitejšej situácii. Pred dvomi rokmi som prežila natrhnutie medzirebrového svalu. Čokoľvek, po čo som sa išla načiahnuť, tak ma to hneď chytilo a nemohla som nič. Takže čakala som nejakú dobu a približne asi rok a pol som bola bez tréningov,“ ozrejmila umelkyňa.

Dala to?