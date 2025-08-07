Mamuka Mamulašvili bol na Slovensku, natočil aj video: Fico ale tvrdil, že má zakázaný vstup do schengenského priestoru

Na konci júla sa prešiel priamo pred budovou Úradu vlády v Bratislave a zverejnil o tom aj video. Mamuka Mamulašvili, veliteľ Gruzínskej légie, ktorý podľa premiéra Roberta Fica nemal mať povolený vstup do schengenského priestoru, bol zjavne bez problémov na Slovensku.
O jeho prítomnosti v Bratislave ako prvý informoval Denník N, ktorý zároveň upozornil, že rozhovor s ním vznikol len pár metrov od sídla vlády. Mamulašvili vo videu tvrdí, že prišiel navštíviť priateľov a že ho nikto neprepašoval v škatuli. V Schengenskom informačnom systéme údajne nie je žiadny záznam, ktorý by mu zakazoval vstup.
Potvrdzujú to aj dokumenty, ktoré cituje novinár Tomáš Forró, autor videa. „Som slobodný človek, prišiel som do slobodnej krajiny,“ uviedol Mamulašvili vo videu. Odmieta, že by kedykoľvek plánoval prevrat, a tvrdí, že sa stal obeťou očierňovania. „Všetko, čo hovorili, bola lož,“ dodáva.
Kto je Mamuka Mamulašvili
O Mamukovi Mamulašvilim sme už písali, najmä v súvislosti s jeho úlohou na Ukrajine, obvineniami z Gruzínska a kampaňami, ktoré proti nemu vedie Rusko.
Mamuka Mamulašvili je veliteľ Gruzínskej národnej légie, ktorá bojuje na strane Ukrajiny už od roku 2014. Ide o jednu z najznámejších zahraničných jednotiek v ukrajinskej armáde. Mamulašvili je dlhodobo vnímaný kontroverzne. Pre Rusko je nepriateľom, pre mnohých Ukrajincov hrdinom.
Získal viacero vyznamenaní, ale čelí aj trestným konaniam zo strany Ruska, ktoré ho viní z mučenia zajatcov, podnecovania k nenávisti či verbovania žoldnierov. Nezávislé súdy tieto obvinenia nikdy nepotvrdili. Podľa vlastných slov prežil tri pokusy o otravu, keď mu do jedla mali pridať arzén, ortuť či cín. Ruské médiá ho už niekoľkokrát vyhlásili za mŕtveho.
Fico ho spájal s prevratom
Na Slovensku sa meno Mamuka Mamulašvili objavilo v súvislosti s výrokmi premiéra Roberta Fica. Ten tvrdil, že Mamulašvili sa podieľal na údajných pokusoch o prevrat na Slovensku. Spájal ho s protestmi proti vláde a ukazoval fotografie, kde sa mal stretnúť s aktivistami a novinárom Martinom M. Šimečkom. Fico tvrdil, že ide o koordinované kroky s podporou zo zahraničia a že informácie pochádzajú od SIS.
„Je to bezprecedentná situácia. Odporúčam všetkým ľuďom, ktorí dnes pôjdu na protesty, aby sa pozreli okolo seba, kto tam s nimi je,“ povedal v januári Robert Fico. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok začiatkom roka uviedol, že Mamulašvili patrí medzi desať ľudí, ktorým Slovensko po novom zakázalo vstup do krajiny. Napriek tomu sa veliteľ Gruzínskej légie v júli bez problémov objavil v Bratislave.
S otázkami sme sa obrátili na ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany aj Slovenskú informačnú službu. V prípade, že dostaneme odpovede, budeme článok aktualizovať.
