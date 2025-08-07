Mamuka Mamulašvili bol na Slovensku, natočil aj video: Fico ale tvrdil, že má zakázaný vstup do schengenského priestoru

Foto: TASR (Úrad vlády SR)

Nina Malovcová
Veliteľ Gruzínskej légie zverejnil video zo Slovenska, nakrútil ho pri Úrade vlády.

Na konci júla sa prešiel priamo pred budovou Úradu vlády v Bratislave a zverejnil o tom aj video. Mamuka Mamulašvili, veliteľ Gruzínskej légie, ktorý podľa premiéra Roberta Fica nemal mať povolený vstup do schengenského priestoru, bol zjavne bez problémov na Slovensku.

O jeho prítomnosti v Bratislave ako prvý informoval Denník N, ktorý zároveň upozornil, že rozhovor s ním vznikol len pár metrov od sídla vlády. Mamulašvili vo videu tvrdí, že prišiel navštíviť priateľov a že ho nikto neprepašoval v škatuli. V Schengenskom informačnom systéme údajne nie je žiadny záznam, ktorý by mu zakazoval vstup.

Potvrdzujú to aj dokumenty, ktoré cituje novinár Tomáš Forró, autor videa. „Som slobodný človek, prišiel som do slobodnej krajiny,“ uviedol Mamulašvili vo videu. Odmieta, že by kedykoľvek plánoval prevrat, a tvrdí, že sa stal obeťou očierňovania. „Všetko, čo hovorili, bola lož,“ dodáva.

Kto je Mamuka Mamulašvili

O Mamukovi Mamulašvilim sme písali, najmä v súvislosti s jeho úlohou na Ukrajine, obvineniami z Gruzínska a kampaňami, ktoré proti nemu vedie Rusko.

Mamuka Mamulašvili je veliteľ Gruzínskej národnej légie, ktorá bojuje na strane Ukrajiny už od roku 2014. Ide o jednu z najznámejších zahraničných jednotiek v ukrajinskej armáde. Mamulašvili je dlhodobo vnímaný kontroverzne. Pre Rusko je nepriateľom, pre mnohých Ukrajincov hrdinom.

Získal viacero vyznamenaní, ale čelí aj trestným konaniam zo strany Ruska, ktoré ho viní z mučenia zajatcov, podnecovania k nenávisti či verbovania žoldnierov. Nezávislé súdy tieto obvinenia nikdy nepotvrdili. Podľa vlastných slov prežil tri pokusy o otravu, keď mu do jedla mali pridať arzén, ortuť či cín. Ruské médiá ho už niekoľkokrát vyhlásili za mŕtveho.

Fico ho spájal s prevratom

Na Slovensku sa meno Mamuka Mamulašvili objavilo v súvislosti s výrokmi premiéra Roberta Fica. Ten tvrdil, že Mamulašvili sa podieľal na údajných pokusoch o prevrat na Slovensku. Spájal ho s protestmi proti vláde a ukazoval fotografie, kde sa mal stretnúť s aktivistami a novinárom Martinom M. Šimečkom. Fico tvrdil, že ide o koordinované kroky s podporou zo zahraničia a že informácie pochádzajú od SIS.

„Je to bezprecedentná situácia. Odporúčam všetkým ľuďom, ktorí dnes pôjdu na protesty, aby sa pozreli okolo seba, kto tam s nimi je,“ povedal v januári Robert Fico. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok začiatkom roka uviedol, že Mamulašvili patrí medzi desať ľudí, ktorým Slovensko po novom zakázalo vstup do krajiny. Napriek tomu sa veliteľ Gruzínskej légie v júli bez problémov objavil v Bratislave.

S otázkami sme sa obrátili na ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany aj Slovenskú informačnú službu. V prípade, že dostaneme odpovede, budeme článok aktualizovať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kto je Mamuka Mamulašvili? Gruzínec, ktorý cvičí Ukrajincov, bol trikrát otrávený, leží v zuboch Rusom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete
Schyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiuSchyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiu
Odborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sexOdborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sex
Zarábal 1,20 týždenne, stal sa však z neho jeden z najbohatších ľudí planéty: Andrew Carnegie chcel zomrieť chudobnýZarábal 1,20 týždenne, stal sa však z neho jeden z najbohatších ľudí planéty: Andrew Carnegie chcel zomrieť chudobný
Ľudia museli v roku 1953 odovzdať peniaze, dostali ruské nepodarky. Zadarmo sme sa čvachtali v liečivom prameniĽudia museli v roku 1953 odovzdať peniaze, dostali ruské nepodarky. Zadarmo sme sa čvachtali v liečivom prameni
Viliam predáva jedny z naj melónov na Slovensku: Zákazník za ne dal aj 150 €. Takto rozoznáte, ktorý je top, vzhľad klameViliam predáva jedny z naj melónov na Slovensku: Zákazník za ne dal aj 150 €. Takto rozoznáte, ktorý je top, vzhľad klame

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac