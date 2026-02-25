Opozícia hovorí o drastickom obmedzení volieb: Fico sa vraj bojí prehry, PS spúšťa petíciu

Foto: SITA (Lukáš Grecb)

Tomáš Mako
SITA
TASR
Šimečka uviedol, že budú bojovať aj v parlamente.

Premiér chce drasticky obmedziť voľby zo zahraničia. Opozičná strana Progresívne Slovensko reaguje a spúšťa verejnú výzvu.

„Naše informácie sa potvrdili a Robert Fico musel pod naším tlakom priznať, že chcú drasticky obmedziť voľby zo zahraničia. Robia to z jediného dôvodu. Lebo v nich prehrávajú,“ vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

Desiatky tisíc Slovákov v zahraničí si podľa neho želá zmenu, a preto nebudú voliť Smer-SD.

„Fico sa tak veľmi bojí prehry, že chce ľuďom obmedziť volebné právo. Keď je ochotný urobiť toto, čo bude nasledovať?“ dodal Šimečka s tým, že Fico to robí ešte aj zbabelo. „Vraj jeho poslanci o tom diskutujú a on s nimi súhlasí. Akoby on nebol premiér krajiny a šéf strany. Opäť to v parlamente zbabelo prilepia k nejakému zákonu, aby ho schválili o polnoci,“ upozornil predseda PS.

Zdôraznil však, že sa im to nepodarí. „My budeme bojovať aj v parlamente a budeme vyvíjať verejný tlak. Náš tlak už donútil Fica priznať farbu a budeme v ňom pokračovať,“ vyhlásil Šimečka a informoval o spustení verejnej výzvy na nevezmunamvolby.sk.

Foto: SITA/AP

Kritizujú aj Matovičovci

Opozičné Hnutie Slovensko taktiež kritizuje úvahy o možnom zrušení hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko – Za ľudí) na stredajšej tlačovej konferencii poukázal na to, že koaličnému Smeru-SD takáto možnosť hlasovania nevyhovuje.

„Dvadsať rokov im nevadila voľba zo zahraničia, ale teraz vedia, že im pôjde o každé jedno percento v nasledujúcich voľbách, a že voľby zo zahraničia naberajú na popularite každý jeden rok,“ zdôraznil Jakab. Slováci v zahraničí, ktorí hlasovanie poštou využívajú, chcú podľa jeho slov poväčšine zmenu. „Oni nechcú Roberta Fica. On to dobre vie,“ podotkol.

V utorok 24. februára prišlo PS s informáciou o tom, že vláda pripravuje obmedzenie volebného práva, konkrétne voľby zo zahraničia. „Vláda chce zákonom obmedziť volenie zo zahraničia, a to takým spôsobom, že namiesto hlasovania poštou, ako je to dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí ísť na ambasádu a odvoliť tam,“ povedal Šimečka. Predseda PS v tom vidí snahu obmedziť voľbu ľuďom v zahraničí, z ktorých väčšina volila v posledných voľbách strany súčasnej opozície.

Koalícia to pripustila

Premiér Robert Fico po stredajšom rokovaní vlády priznal, že ak príde návrh na zmenu volieb zo zahraničia, tak ho podporí. Vláda podľa jeho slov takýto návrh síce nepripravuje, ale to podľa neho neznamená, že o takom návrhu nediskutujú poslanci vládnej koalície. Zdôraznil, že ich povinnosťou je garantovať, že voľby budú demokratické a tajné.

„Urobíme všetko pre to, aby sme zabránili sfalšovaniu. Ja nemám ani milimeter pochybností o tom, čoho sú títo chlapci a dievčatá v opozícii schopní. Ak s tým poslanci prídu, poviem, že je to dobrý nápad,“ skonštatoval Fico.

Zmenu voľby zo zahraničia vníma ako dobrý nápad aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Súčasne poprel, že by voľbu zo zahraničia spochybňovali preto, lebo ľudia zo zahraničia volia v drvivej väčšine strany súčasnej opozície. Minister obrany sa v tejto súvislosti odvoláva na ústavu. „Ústava hovorí o všeobecných, rovných, priamych a tajných voľbách,“ zdôraznil minister s tým, že dva posledné body súčasná korešpondenčná voľba nespĺňa. Dodal, že priama voľba znamená osobnú účasť, čo sa v prípade voľby poštou nedeje. Rovnako takáto voľba podľa neho nie je ani tajná.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensko tečie ropa cez ropovod Adria, nie však ruská. Družba stále nefunguje

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac