Opozícia hovorí o drastickom obmedzení volieb: Fico sa vraj bojí prehry, PS spúšťa petíciu

Premiér chce drasticky obmedziť voľby zo zahraničia. Opozičná strana Progresívne Slovensko reaguje a spúšťa verejnú výzvu.
„Naše informácie sa potvrdili a Robert Fico musel pod naším tlakom priznať, že chcú drasticky obmedziť voľby zo zahraničia. Robia to z jediného dôvodu. Lebo v nich prehrávajú,“ vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.
Desiatky tisíc Slovákov v zahraničí si podľa neho želá zmenu, a preto nebudú voliť Smer-SD.
„Fico sa tak veľmi bojí prehry, že chce ľuďom obmedziť volebné právo. Keď je ochotný urobiť toto, čo bude nasledovať?“ dodal Šimečka s tým, že Fico to robí ešte aj zbabelo. „Vraj jeho poslanci o tom diskutujú a on s nimi súhlasí. Akoby on nebol premiér krajiny a šéf strany. Opäť to v parlamente zbabelo prilepia k nejakému zákonu, aby ho schválili o polnoci,“ upozornil predseda PS.
Zdôraznil však, že sa im to nepodarí. „My budeme bojovať aj v parlamente a budeme vyvíjať verejný tlak. Náš tlak už donútil Fica priznať farbu a budeme v ňom pokračovať,“ vyhlásil Šimečka a informoval o spustení verejnej výzvy na nevezmunamvolby.sk.
Kritizujú aj Matovičovci
Opozičné Hnutie Slovensko taktiež kritizuje úvahy o možnom zrušení hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko – Za ľudí) na stredajšej tlačovej konferencii poukázal na to, že koaličnému Smeru-SD takáto možnosť hlasovania nevyhovuje.
„Dvadsať rokov im nevadila voľba zo zahraničia, ale teraz vedia, že im pôjde o každé jedno percento v nasledujúcich voľbách, a že voľby zo zahraničia naberajú na popularite každý jeden rok,“ zdôraznil Jakab. Slováci v zahraničí, ktorí hlasovanie poštou využívajú, chcú podľa jeho slov poväčšine zmenu. „Oni nechcú Roberta Fica. On to dobre vie,“ podotkol.
V utorok 24. februára prišlo PS s informáciou o tom, že vláda pripravuje obmedzenie volebného práva, konkrétne voľby zo zahraničia. „Vláda chce zákonom obmedziť volenie zo zahraničia, a to takým spôsobom, že namiesto hlasovania poštou, ako je to dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí ísť na ambasádu a odvoliť tam,“ povedal Šimečka. Predseda PS v tom vidí snahu obmedziť voľbu ľuďom v zahraničí, z ktorých väčšina volila v posledných voľbách strany súčasnej opozície.
Koalícia to pripustila
Premiér Robert Fico po stredajšom rokovaní vlády priznal, že ak príde návrh na zmenu volieb zo zahraničia, tak ho podporí. Vláda podľa jeho slov takýto návrh síce nepripravuje, ale to podľa neho neznamená, že o takom návrhu nediskutujú poslanci vládnej koalície. Zdôraznil, že ich povinnosťou je garantovať, že voľby budú demokratické a tajné.
„Urobíme všetko pre to, aby sme zabránili sfalšovaniu. Ja nemám ani milimeter pochybností o tom, čoho sú títo chlapci a dievčatá v opozícii schopní. Ak s tým poslanci prídu, poviem, že je to dobrý nápad,“ skonštatoval Fico.
Zmenu voľby zo zahraničia vníma ako dobrý nápad aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Súčasne poprel, že by voľbu zo zahraničia spochybňovali preto, lebo ľudia zo zahraničia volia v drvivej väčšine strany súčasnej opozície. Minister obrany sa v tejto súvislosti odvoláva na ústavu. „Ústava hovorí o všeobecných, rovných, priamych a tajných voľbách,“ zdôraznil minister s tým, že dva posledné body súčasná korešpondenčná voľba nespĺňa. Dodal, že priama voľba znamená osobnú účasť, čo sa v prípade voľby poštou nedeje. Rovnako takáto voľba podľa neho nie je ani tajná.
Nahlásiť chybu v článku