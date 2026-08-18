Rusko zažilo náročnú noc: Ukrajina podnikla obrovský útok, Moskva sa ocitla pod paľbou

Požiar po útokoch a Vladimir Putin

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Ukrajina vypálila na Moskvu stovky dronov.

Na ruskú Moskovskú oblasť v noci na utorok zaútočilo 620 dronov, systémy protivzdušnej obrany zostrelili 180 z nich, oznámil na sieti Telegram primátor ruskej metropoly Sergej Sobianin. O prípadných škodách ani obetiach sa nezmienil, informoval iba o zásahoch záchranných zložiek na miestach, kde dopadli trosky zničených dronov. Informovala o tom agentúra TASS.

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Na všetkých letiskách v Moskve pre dronový útok dočasne zaviedli obmedzenia letovej prevádzky, uviedol web stanice BBC s tým, že informácie o následkoch útoku sú stále veľmi obmedzené. TASS napísala, že v dôsledku bezpečnostných opatrení nemohlo v Moskve pristáť osem letov.

V noci na nedeľu podnikla Ukrajina podľa Sobianina jeden z najväčších útokov od začiatku vojny. Ruské ministerstvo obrany vtedy oznámilo, že zneškodnilo 822 ukrajinských dronov, pričom približne 600 z nich smerovalo na Moskvu.

Útoky hlboko na území Ruska

Rusko pritom iba včera pohrozilo Británii dôsledkami v súvislosti so správami, že Ukrajina podnikla útoky na priemyselné a vojenské ciele v Rusku dronmi britskej výroby. S odvolaním sa na vyhlásenie ruského veľvyslanectva v Londýne o tom informovali agentúry AFP a DPA, píše TASR.

Britské noviny Sunday Times ako prvé uviedli, že drony, ktoré vyrábajú dve britské spoločnosti, nasadila Ukrajina do náletov hlboko na území Ruska. Jednou zo zapojených firiem je podľa novín dcérska spoločnosť zbrojárskeho koncernu BAE Systems. Druhú firmu z bezpečnostných dôvodov neidentifikovali.

Ruské veľvyslanectvo v reakcii obvinilo Britániu, že sa stala „spolupáchateľkou“, že je spoluzodpovedná za ukrajinské útoky a že „sa úmyselne rozhodla“ pre eskaláciu vojny na Ukrajine. „Čím väčšia bude jej účasť v konflikte a čím väčšia bude jej podpora teroristického aparátu v Kyjeve, tým vyššiu cenu za to zaplatí,“ uvádza sa vo vyhlásení citovanom agentúrou AFP.

Hovorca britského ministerstva obrany uviedol, že Británia podporuje Ukrajinu a je odhodlaná poskytnúť jej vybavenie potrebné na obranu proti ruskej invázii. Podľa stanice BBC boli drony britskej výroby použité proti cieľom v Rusku prvýkrát. Ukrajina od začiatku roka zintenzívnila svoje útoky na Rusko. Raketami a dronmi ostreľuje jeho priemyselné podniky a energetickú infraštruktúru. Terčom úderov sa stali aj sklady ruského internetového predajcu Wildberries.

Viacero obetí

Ukrajinský raketový útok si pritom v pondelok v ruskej Belgorodskej oblasti vyžiadal najmenej šesť obetí a štyroch zranených vrátane dieťaťa. Oznámil to tamojší gubernátor Alexandr Šuvajev. Rusko zároveň útočilo na viaceré časti Ukrajiny, pričom zahynuli najmenej dvaja ľudia. Informuje o tom TASR na základe správ agentúry AFP a portálu Ukrajinska pravda.

Vladimir Putin
Foto: SITA / AP

Podľa Šuvajeva ukrajinské sily zaútočili raketami na obec Koloskovo približne 15 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Pri útoku vypukol požiar a poškodené bolo vozidlo. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana počas noci zničila 205 ukrajinských dronov nad viacerými časťami krajiny a vodami Azovského a Čierneho mora. Drony podľa rezortu zneškodnili okrem iného nad Brianskou, Voronežskou, Kalužskou či Rostovskou oblasťou.

Ruský dronový útok v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny si zas vyžiadal život 75-ročného muža a 72-ročnej ženy. Ďalšia žena utrpela zranenia. Za uplynulých 24 hodín bolo v oblasti poškodených najmenej päť domov, štyri hospodárske objekty, približne 30 garáží, skladové a logistické objekty, zariadenia na uskladnenie obilia, dva nákladné automobily, mikrobus a ďalšie vozidlá.

Ruské sily zároveň v nedeľu večer zaútočili dvoma riadenými leteckými bombami na mesto Izium v Charkovskej oblasti. Pri útoku utrpeli zranenia štyria civilisti a poškodené boli okná a strechy viacerých domov.

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