Na Slovensku končí ďalšia firma, hromadné prepúšťanie sa začne už v marci. O prácu príde takmer 200 ľudí

Ilustračná fotografia: Facebook (DS Smith)

Jakub Baláž
Slovenský región vlani náhle prišiel o výrobcu, ktorý zamestnával zhruba 600 ľudí. V súčasnosti prichádza ďalšia negatívna správa.

V novembri minulého roka sme vás informovali o tom, že po nečakanom ukončení výroby v martinskej fabrike Ecco dostal región Turiec ďalšiu tvrdú ranu. Podobný osud mal podľa viacerých indikátorov čakať aj na spoločnosť DS Smith Turpak Obaly. Dnes už je potvrdené, že výrobca obalových materiálov z vlnitej lepenky svoju činnosť v najbližších mesiacoch ukončí.

O prácu by malo vplyvom tohto rozhodnutia prísť bezmála 200 ľudí, pričom s hromadným prepúšťaním sa začne už čoskoro. Informoval o tom portál MY Turiec. Podľa ďalších informácií zástupcovia zamestnancov ešte rokujú o výške odstupného.

Hovorilo sa o optimalizácii

Spoločnosť DS Smith Turpak Obaly je aktuálne vo vlastníckom portfóliu britských majiteľov, no jej história na Slovensku siaha až na začiatok minulého storočia. Ide totiž o nástupcu Turčianskych papierní, ktoré boli založené v roku 1902 a v priebehu svojej dlhej existencie si firma prešla patronátom viacerých vedení a vlastníkov.

Aktuálny stav je pravdepodobne kombináciou viacerých negatívnych faktorov, ktoré trápia európskych výrobcov naprieč mnohými segmentmi – od automobiliek až po odevný a textilný priemysel.

Z hospodárskych výsledkov vyplýva, že výrobca nemal v roku 2024 ideálne obdobie a skončil v strate 971-tisíc eur. Jeho tržby však boli na úrovni takmer 60 miliónov eur. Len pre porovnanie, v roku 2020 to bolo „iba“ niečo cez 28 miliónov eur. Z posledných piatich účtovných období sa pritom akciovka dostala z červených čísel iba raz – v roku 2023.

Vedenie firmy teda minulý rok deklarovalo potrebu optimalizácie svojho biznis modelu s cieľom budúcej prosperity. Spolu s ňou prišiel návrh na zatvorenie martinskej prevádzky.

Môžeme potvrdiť, že sa uskutočnilo strategické zhodnotenie našich aktivít na Slovensku, s cieľom optimalizovať zdroje, poskytovať lepšie služby zákazníkom a pripraviť naše podnikanie pre ďalší rast. Na základe tohto zhodnotenia môžeme potvrdiť, že bol predložený návrh na zatvorenie konvenčnej prevádzky v Martine,“ uviedol vtedy v mene spoločnosti Juraj Caránek.

Skončia do konca roka

Konkrétne dôvody neboli oficiálne komunikované a nebolo ani jasné, akým spôsobom bude spomínaná optimalizácia realizovaná. Podľa aktuálnych informácií MY Turiec sa výroba vo firme definitívne zastaví koncom tohto roka a dotkne sa 189 zamestnancov. Proces hromadného prepúšťania by sa mal začať už v marci, pričom kompetentní stále rokujú o výške odstupného.

Vedenie jednoznačne prejavilo vôľu dosiahnuť spravodlivú a adekvátnu kompenzáciu pre zamestnancov z dôvodu straty zamestnania,“ uviedol pre portál predseda odborovej organizácie Peter Gráf.

Región Turiec vlani zasiahla aj správa o náhlom konci spoločnosti Ecco Slovakia. Tá tu pôsobila od roku 1998 a zamestnávala približne 600 ľudí. Firma svoje rozhodnutie odôvodnila celosvetovým obchodným a ekonomickým vývojom, pre ktorý sa rozhodla zmeniť rozloženie svojich výrobných kapacít tak, aby zodpovedali potrebám trhu.
