Lacné letenky od 19,99 €: Wizz Air spúšťa ďalšiu novú leteckú linku z Bratislavy do zaujímavej destinácie

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air oznámila spustenie ďalšej novej leteckej linky z Bratislavy. Naše hlavné mesto spojí s klenotom Balkánu – Sarajevom. Ak ste uvažovali o jeho návšteve, nikdy to nebolo jednoduchšie.
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Letecká spoločnosť Wizz Air rozširuje svoju sieť o ďalšiu destináciu. Cestujúci budú môcť po novom lietať do Sarajeva, hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, ktoré spája históriu, živú mestskú atmosféru, tradičnú gastronómiu a výhľady na okolité hory.
Prvý let na novej trase je naplánovaný na 3. decembra. Lety budú premávať z bratislavského letiska do Sarajeva v zime pravidelne štvrtky a nedele a v budúcej letnej sezóne utorky, štvrtky a v soboty. Ceny leteniek začínajú na 19,99 €, avizuje tlačová správa.
Prečo navštíviť Sarajevo?
Sarajevo je ideálnou voľbou pre cestovateľov, ktorí hľadajú mesto s výraznou atmosférou a pestrou históriou. V jeho uliciach sa prirodzene stretáva balkánska, osmanská, rakúsko-uhorská aj moderná mestská kultúra.
Návštevníci môžu objavovať historickú štvrť Baščaršija, prejsť sa popri rieke Miljacka, ochutnať tradičné čevapi, burek či bosniansku kávu a zažiť mesto, ktoré má komornú, no veľmi živú atmosféru. Sarajevo zároveň ponúka aj výhľady na okolité kopce a jednoduchý prístup k prírode. Medzi obľúbené miesta patrí napríklad Trebević, kam sa dá dostať lanovkou a odkiaľ sa otvára pohľad na celé mesto. Vďaka kombinácii histórie, gastronómie, kultúry a horskej scenérie môže byť Sarajevo atraktívne pre cestovateľov, ktorí chcú zažiť niečo iné než klasický výlet po veľkomeste.
Wizz Air zastavil predaj leteniek na Mykonos na budúci rok
Správa o spustení novej leteckej linky z Bratislavy do Sarajeva prichádza len pár dní po tom, ako si portál Letenky za babku všimol, že letecká spoločnosť zastavila predaj leteniek na jar a leto budúceho roka na grécky párty ostrov Mykonos.
Niektorým ľuďom, ktorí si zakúpili letenky v predstihu, v e-mailovej schránke pristála správa o zrušení ich rezervácií. Ak sa táto situácia týka aj vás, nemusíte sa obávať, o svoje peniaze neprídete. Letecká spoločnosť vám ich vráti. A v prípade, že ste linku na Mykonos stihli toto leto využiť, ste šťastlivcami. Preto, ak vás nejaká destinácia láka, nečakajte. Zo strany leteckej spoločnosti môže dôjsť k optimalizácii či rušeniu aj ďalších liniek.
Z Bratislavy aj do Agadiru, Hurgady či Baku
Začiatkom júla sme vás informovali, že Wizz Air spúšťa nové linky do zaujímavých destinácií, ktorými budete môcť vycestovať na dovolenku už čoskoro. Ak ste si mysleli, že najzaujímavejší letový poriadok prináša letná sezóna, vyzerá to tak, že sa skutočne môžeme tešiť na jeseň. Od októbra si totiž môžeme zaletieť do Agadiru v Maroku, Hurgady v Egypte alebo Baku v Azerbajdžane.
Túto netradičnú exotiku sme nedávno navštívili aj my a môžete tu vidieť napríklad najväčšiu vejúcu vlajku na svete, ktorá je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov, mrakodrapy Flame Towers, ktoré sú postavené do tvaru plameňa, čím odkazujú na prezývku Baku – Mesto ohňa, alebo kultúrne centrum Heydar Aliev, za ktorým stojí architektka Zaha Hadid.
Maroko je zas lákavou destináciou, ak milujete alebo chcete vyskúšať surfovanie a zažiť adrenalínovú jeseň na vlnách. Agadir leží priamo pri Atlantickom oceáne. Hurgada je zas rajom dovolenkárov, ktorí sa nechcú o nič starať, len si užívať pohodlie hotela a vylihovanie na pláži či pri bazéne. Egypt však ponúka toho oveľa viac a môžete si napríklad urobiť výlet k pyramídam.
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