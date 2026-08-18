„Najkrajší a najlepší film roka.” Diváci chvália originálny dej. Nazvali ho vizuálnou parádou

Callum Turner, Elizabeth Olsen a Miles Teller vo filme Eternity

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Premýšľate niekedy nad tým, ako asi vyzerá posmrtný život?

Film Navždy s tebou? (Eternity) vás prenesie do posmrtného sveta, kde si Elizabeth Olsen, Callum Turner a Miles Teller musia vybrať, ako bude vyzerať ich večnosť a s kým ju strávia. Jeden z divákov snímku dokonca označil za „najlepšiu romantickú komédiu roka”.

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Má hodnotenie 71 %

Navždy s tebou? (Eternity) je americká fantasy romantická komédia, ktorá mala v kinách premiéru na konci jesene 2025. Podľa dát Únie filmových distribútorov ju však v slovenských kinách videlo ani nie 3-tisíc divákov s tržbami cez 21-tisíc eur. S celosvetovými tržbami je na tom dosť podobne, podľa Box Office Mojo sa vyšplhala len na sumu takmer 36 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 31 miliónov eur.

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Na filmovom portáli ČSFD obstála o čosi lepšie, diváci jej udelili dobré hodnotenie – 71 % a na IMDb má rating 6.9/10. Môžete si ju už pozrieť na streamovacej platforme Apple TV+, kde aktuálne patrí medzi najobľúbenejšie snímky.

Tri hlavné postavy stvárnili známi herci

O scenár sa postarali Patrik Cunnane David Freyne, ktorý si sadol aj na režisérsku stoličku. Hlavné postavy stvárnili známi herci – Miles Teller, ktorého preslávil film Divergencia, manžel speváčky Duy Lipy – Callum Turner, a Elizabeth Olsen, mladšia sestra slávnych dvojičiek Mary-Kate a Ashley Olsenových.

Callum Turner, Elizabeth Olsen a Miles Teller vo filme Eternity
Foto: MovieStillsDB

Príbeh filmu sleduje tri hlavné postavy – Joan, Luke a Larry, ktoré sa ocitnú v posmrtnom svete. Joan, ktorú stvárnila Elizabeth Olsen a Luke v podaní Calluma Turnera sa vzali ako veľmi mladí, ich manželstvo plné lásky však skončilo prirýchlo, Luke totiž zahynul vo vojne. Dva roky po smrti Lukea sa Joan opäť zamiluje do Larryho, ktorého hrá Miles Teller, s ktorým prežije viac ako 60 rokov manželstva naplneného láskou, deťmi aj vnúčatami.

Film začína scénou, v ktorej sú Joan a Larry na sklonku svojho života. Zdá sa, že Joan umrie ako prvá, pretože má rakovinu. Napokon Larry nečakane odíde na druhý svet skôr, na rodinnej oslave sa udusí praclíkmi, ktoré miluje. Ocitne sa vo veľmi zvláštnom posmrtnom svete, kde je množstvo predajcov, ktorí mu ponúkajú rôzne podoby večnosti. Jeho posmrtná koordinátorka mu povie, že má len týždeň na to, aby sa rozhodol, ako bude jeho posmrtný život vyzerať.

Po týždni za ním na druhý svet príde aj jeho manželka Joan, ktorá tam však stretne svojho prvého manžela Lukea, ktorý na ňu čakal dlhých 67 rokov. Joan sa musí rozhodnúť, či odíde na večnosť so svojím prvým manželom, s ktorým nemali šancu prežiť spoločný život, alebo so svojím druhým manželom, s ktorým prežila naplnený život v dobrom aj v zlom. Ktorého manžela si vyberie?

„Najlepšia romantická komédia roka”

Na ČSFD môžeme nájsť desiatky pozitívnych recenzií. Diváci chvália veľmi zaujímavý, originálny a emotívny dej, ktorý v nich vyvolával otázky ohľadom osudovej voľby, teda v prípade, ak by podobný posmrtný život existoval. Vyzdvihli aj herecké výkony všetkých troch hlavných postáv. Tiež ocenili, že vo filme nechýba skvelý humor.

Callum Turner a Elizabeth Olsen vo filme Navždy s tebou?
Foto: MovieStillsDB

„Zábavná a originálna romantická komédia, ktorá síce operuje s klasickým milostným trojuholníkom, ale tým, ako ho zasadzuje do špecifického prostredia posmrtného života, mu dáva trochu iný rozmer. Už samotný nápad s posmrtnou prestupnou stanicou, na ktorej si čerstvo zosnulý musí vybrať miesto, v ktorom strávi večnosť, je fajn a v ponuke svetov tvorcom nechýbala fantázia.“

„Osviežujúcim spôsobom kombinuje romantiku, humor a existenciálne témy bez toho, aby upadal do klišé. Vďaka sviežemu scenáru, originálnemu poňatiu posmrtného sveta a schopnosti diváka rozosmiať aj dojať, ide o snímku, ktorá si zaslúži pozornosť.“

„Túto romantickú komédiu je ľahké prehliadnuť kvôli priemernému hodnoteniu medzi ostatnými tuctovými filmami, ale myslím si, že by to bola škoda, pretože ukazuje, čo je v láske skutočne dôležité,“ chvália diváci.

Jeden z divákov ho dokonca označil za „najkrajší film roka”, ďalší za „najkrajšiu romantickú komédiu roka” či za „vizuálnu parádu”. Viacerí zároveň tvrdia, že je do detailu premyslený.

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