Na sídlisku niekto zavraždil iba 17-ročnú Slovenku: Odišla v pyžame, polícia už má podozrivého

Ilustračná foto: Facebook - Polícia SR - Prešovský kraj﻿

Roland Brožkovič
Nezvestnú tínedžerku, ktorá cez víkend odišla z domu v pyžame, našli bez známok života.

Slovenskom aktuálne otriasa hrozivý prípad vraždy. Policajti sa zaoberajú nálezom mŕtvej ženy na jednom zo sídlisk v Starej Ľubovni. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia Prešovského kraja s tým, že telo sa našlo v pondelok krátko po 7.00 h.

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„Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a vykonáva všetky potrebné úkony k riadnemu objasneniu skutku a určeniu jeho právnej kvalifikácie,“ uviedla. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nateraz nie je podľa policajtov možné poskytnúť bližšie informácie. „Ďalšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní,“ dodali včera policajti.

Nikto nevie, kam išla

Nezvestnú 17-ročnú Michaelu zo Starej Ľubovne podľa najnovších informácií zavraždili. Ako neskôr dodalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove, pitva preukázala násilnú smrť a vo večerných hodinách už muži zákona zadržali podozrivú osobu.

Telo tínedžerky objavili v pondelok (17. 8.) ráno zamestnanci verejnoprospešných služieb, ktorí si prišli vyzdvihnúť náradie. Podľa informácií televízie JOJ sa nehybné dievča nachádzalo za technickou budovou v blízkosti panelákov. Priestor bol oddelený uzamknutými mrežami a privolaní záchranári už obeti nedokázali pomôcť.

Totožnosť zosnulej následne potvrdila jej teta. Podľa slov bratranca odišla Michaela z domu ešte v sobotu večer, pričom na sebe mala iba pyžamo. Kamerové záznamy zachytili, že jej kroky smerovali k bytovkám. Rodina sa jej nevedela dovolať, keďže mala vypnutý mobilný telefón. Zariadenie sa pri tele nenašlo.

„S hlbokým zármutkom sme prijali správu o tragickom úmrtí 17-ročného dievčaťa v Starej Ľubovni. V tejto nesmierne ťažkej chvíli vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine a všetkým blízkym. Rodine sme zároveň ponúkli pomoc a podporu,“ uviedol na sociálnej sieti primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.

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