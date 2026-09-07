Malé mesto sa dočká ďalšieho lacného diskontu. O zákazníkov zabojuje aj s novým poľským reťazcom

Interiér predajne Woolworth

Foto: TS Woolworth

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Pretlak diskontných hráčov pocíti ďalšie slovenské mesto. Novú predajňu tu totiž pripravuje nemecký Woolworth.

Ešte počas minulého týždňa sme vás informovali o tom, že na Slovensko vstupuje ďalší lacný reťazec. Tentoraz ide o poľský ShockPrice, ktorý je súčasťou skupiny Modivo a prvú predajňu má chystať v Skalici. Mestečko na Záhorí však zažije skutočný pretlak diskontov, nakoľko sa sem chystajú aj Woolworth a Action.

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Vyplýva to zo zverejnených pracovných ponúk. Woolworth tak po Brezne mieri do ďalšej novej lokality, kde ho čaká nabitá konkurencia. Značky by sa mali zlúčiť pod strechou pripravovanej prístavby OC Point od developera OPC Real Estate.

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Široký sortiment, nízke ceny

Woolworth už do Skalice hľadá vedúceho predajne, ako aj jeho zástupcov. Tí budú dohliadať na plynulý chod prevádzky, prácu celého tímu, sortiment či ekonomiku. Ponúkaný plat začína na úrovni 1 450 eur a predpokladaný koniec výberového konania je koncom septembra.

Ako na svojom webe uvádza samotný developer, druhá etapa obchodného centra Point v Skalici by mala byť hotová približne v novembri. „Významnú úlohu pri našom rozhodnutí zohráva aj dynamický rozvoj rezidenčnej výstavby v okolí, ktorý zvyšuje potenciál budúcej návštevnosti,“ uvádza OPC Real Estate.

Nemecká sieť Woolworth vstúpila na slovenský trh v druhej polovici minulého roka a mnohých prekvapila dynamickou expanziou. V rámci nej otvorila prevádzky ako v Bratislave, tak aj na opačnom konci republiky – v Michalovciach. Zaujímavosťou je, že diskont sa v prvej vlne nezameral iba na najväčšie mestá. V takomto trende teraz spoločnosť pokračuje a dôkazom sú práve plánované pobočky v Skalici či Brezne.

Expanzia prebehla bez akýchkoľvek väčších komplikácií, problém sme nezaznamenali ani pri nábore ľudí. Vážime si, že máme možnosť pôsobiť na slovenskom trhu a sme radi, že všetko prebehlo viac-menej hladko,“ uviedol vo februári v rozhovore pre interez Managing Director Petr Juliš.

Ešte počas júla Nemci vstúpili aj do Komárna, kde sa stali súčasťou obchodného centra OC Sedmička. Išlo celkovo o 19. slovenskú pobočku. Woolworth aktuálne na Slovensku pôsobí aj v mestách ako Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, Trenčín, Ružomberok, Martin, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Žilina, Revúca, Prešov, Michalovce či Spišská Nová Ves.

Reťazec funguje na koncepte na princípe tzv. full-range store, ktorý zákazníkom prináša komplexnú ponuku každodenných potrieb na jednom mieste. Sortiment zahŕňa až 15 000 produktov v závislosti od sezóny. Množstvo produktov sa predáva za menej ako dve eurá.

Interiér predajne Woolworth.
Foto: interez.sk

Pribudne aj Action a ShockPrice

Ako už skôr OPC Real Estate avizovali, okrem Woolworthu v OC Point otvoria svoje obchody aj Jysk či holandský diskont Action. Ten už tiež rozbehol nábor do tejto pobočky a zaujímavé je, že bok po boku tak bude o zákazníkov bojovať nielen s Nemcami, ale aj s Poliakmi. Tí totiž práve v Skalici odštartujú expanziu značky ShockPrice.

Rovnako ako v prípade ďalších diskontných reťazcov je hlavnou zbraňou ShockPrice cena. Koncept je postavený na predaji značkového tovaru za znížené ceny, pričom ponuka sa má pravidelne obmieňať. Nový reťazec nebude klasickým supermarketom ani bežným módnym obchodom. Ide o takzvaný off-price koncept, pri ktorom sa za nižšie ceny predáva napríklad tovar zo starších kolekcií, nadprodukcia alebo nepredané zásoby.

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