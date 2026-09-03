Slováci budú nakupovať v ďalšom lacnom poľskom reťazci. Prvú predajňu u nás otvorí už v novembri

Predajňa ShockPrice

Foto: ShockPrice

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Na Slovensku prichádza nový lacný reťazec. ShockPrice otvorí svoju prvú predajňu v Skalici.

Slováci už dobre poznajú reťazec HalfPrice, ktorý sa u nás rozšíril najmä v nákupných centrách a láka zákazníkov na značkové produkty za znížené ceny. Jeho materská skupina teraz prichádza s ďalším konceptom.

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A tentoraz už je potvrdené, že nový reťazec zamieri aj na Slovensko. Poľská skupina Modivo prichádza s reťazcom ShockPrice, ktorý cieli na zákazníkov hľadajúcich čo najnižšie ceny a často sa meniaci sortiment. Ako sme informovali, novinka má konkurovať predovšetkým reťazcom ako Pepco, Action, KiK či Sinsay.

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Lokalita je už potvrdená

Podľa nového zistenia portálu Aktuality otvorí svoju prvú slovenskú predajňu v Skalici, a to v pripravovanom rozšírení obchodného centra Point. Otvorenie je naplánované na november 2026. Informáciu pre Aktuality potvrdilo samotné nákupné centrum. Slovensko sa zároveň zaradí medzi prvé zahraničné trhy, na ktoré ShockPrice vstúpi.

Nový konkurent pre Pepco či KiK

Rovnako ako v prípade ďalších diskontných reťazcov je hlavnou zbraňou ShockPrice cena. Koncept je postavený na predaji značkového tovaru za znížené ceny, pričom ponuka sa má pravidelne obmieňať. Prvá predajňa bola otvorená v Poľsku, domácom trhu skupiny Modivo. Spoločnosť zároveň pripravuje expanziu do ďalších krajín.

Igor123121, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Okrem Slovenska je potvrdený aj vstup do Rumunska. Nový reťazec nebude klasickým supermarketom ani bežným módnym obchodom. Ide o takzvaný off-price koncept, pri ktorom sa za nižšie ceny predáva napríklad tovar zo starších kolekcií, nadprodukcia alebo nepredané zásoby.

Silná skupina

Modivo má vo svojom portfóliu viacero známych značiek. Okrem samotného Modivo ide napríklad o CCC, eobuv.sk, HalfPrice či Worldbox. Práve HalfPrice už slovenskí zákazníci dobre poznajú. Oba koncepty preto budú mať na prvý pohľad pomerne veľa spoločného.

Rozdiel má byť predovšetkým v ich cenotvorbe. Kým HalfPrice sa sústreďuje výraznejšie na značkovú módu a prémiovejší sortiment, ShockPrice má byť orientovaný na nižšie ceny a širší výber každodenného tovaru.

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