Slováci by mohli dostať až 500 eur: SNS chce ľuďom dávať nečakaný svadobný dar, má to však háčik

Pohľad na svadbu a peniaze

Ilustračná foto: Unsplash/Pexels

Roland Brožkovič
SITA
Suma by im mala prispieť na výdavky spojené so založením spoločnej domácnosti.

Poslanci za Slovenskú národnú stranu (SNS) navrhujú príspevok pri uzavretí prvého manželstva, mladomanželia by mohli dostať 500 eur.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Ako vyplýva z návrhu zákona predloženého do parlamentu poslancami Romanom Michelkom, Milanom Garajom, Adamom Lučanským a Dagmar Kramplovou, cieľom je zavedenie jednorazovej štátnej sociálnej dávky pri prvom vstupe oboch manželov do manželstva. Suma 500 eur by im mala prispieť na výdavky spojené so založením spoločnej domácnosti.

Iba prvé manželstvo

„Platný právny poriadok upravuje jednorazové štátne sociálne dávky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí, dávku spojenú s uzavretím manželstva však neupravuje. Oprávnenou osobou bude manžel, ak boli obaja manželia bezprostredne pred uzavretím manželstva slobodní,” uvádza sa v predloženom materiáli. Navrhovatelia spresnili, že pojem manželstvo sa používa vo význame vymedzenom Ústavou SR, teda ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou.

Šťastní svadobčania
Ilustračná foto: Pexels

„Rozlišovanie sleduje účel podporiť prvé založenie manželského a spoločného hospodárenia oboch manželov. Nezasahuje do práva uzavrieť ďalšie manželstvo ani do jeho právnych účinkov, ale vymedzuje cieľovú skupinu jednorazovej nepríspevkovej dávky podľa objektívneho a v matrike overiteľného osobného stavu,” spresňuje materiál. Podmienka prvého manželstva má platiť pre oboch manželov. Na jedno manželstvo by mal byť poskytnutý iba jeden príspevok.

Ak podmienky splnia obaja manželia, nárok na výplatu príspevku bude mať ten, kto si ho uplatní ako prvý. Nárok naň ale nevznikne, ak bola niektorému z manželov vyplatená dávka takéhoto druhu v inom štáte, v súvislosti s tým istým manželstvom.„Oprávnenou osobou je v základnom režime štátny občan SR. Rovnaké postavenie má osoba, ktorej právo na rovnaké zaobchádzanie so štátnym občanom SR pri poskytovaní príspevku vyplýva z osobitného predpisu. Podmienka sa vzťahuje na osobu, ktorá si nárok uplatňuje, nie na druhého manžela,” spresnili navrhovatelia s tým, že oprávnená osoba musí mať aj trvalý pobyt a bydlisko na území SR.

Viaero kritérií

„Verejné zdravotné poistenie v SR je povinným kritériom bydliska a popri ňom sa vyžaduje najmenej jedna ďalšia pracovná, podnikateľská, študijná, zdravotná alebo bytová väzba. Samotný evidovaný trvalý pobyt ani samotné verejné zdravotné poistenie preto nepostačujú,” dodali. Ku dňu rozhodnutia o nároku musí manželstvo trvať. Žiadosť na uplatnenie nároku by bolo potrebné podať do šiestich mesiacov od uzavretia manželstva.

Počítanie peňazí
Foto: Image by wirestock on Magnific

Navrhovatelia sa odvolávajú na publikáciu Štatistického úradu SR Pohyb obyvateľstva v SR za rok 2025, podľa ktorej bolo vlani uzavretých 17 494 manželstiev slobodného ženícha a slobodnej nevesty. Pri výške príspevku 500 eur by mal byť celoročný výdavok pri rovnakom počte manželstiev v sume čosi vyše 8,74 milióna eur.

„Skutočný výdavok bude nižší o prípady, v ktorých nebude splnená podmienka osobného rozsahu, trvalého pobytu, bydliska alebo verejného zdravotného poistenia alebo nárok nebude uplatnený,” podotkli predkladatelia v návrhu. Pripustili, že návrh zákona bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, zároveň ale očakávajú pozitívne sociálne vplyvy, pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Niečo sa stalo počas pristávania: Lietadlo zišlo z dráhy a začalo vrážať do áut, hlásia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac