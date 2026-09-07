Slováci by mohli dostať až 500 eur: SNS chce ľuďom dávať nečakaný svadobný dar, má to však háčik

Poslanci za Slovenskú národnú stranu (SNS) navrhujú príspevok pri uzavretí prvého manželstva, mladomanželia by mohli dostať 500 eur.
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Ako vyplýva z návrhu zákona predloženého do parlamentu poslancami Romanom Michelkom, Milanom Garajom, Adamom Lučanským a Dagmar Kramplovou, cieľom je zavedenie jednorazovej štátnej sociálnej dávky pri prvom vstupe oboch manželov do manželstva. Suma 500 eur by im mala prispieť na výdavky spojené so založením spoločnej domácnosti.
Iba prvé manželstvo
„Platný právny poriadok upravuje jednorazové štátne sociálne dávky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí, dávku spojenú s uzavretím manželstva však neupravuje. Oprávnenou osobou bude manžel, ak boli obaja manželia bezprostredne pred uzavretím manželstva slobodní,” uvádza sa v predloženom materiáli. Navrhovatelia spresnili, že pojem manželstvo sa používa vo význame vymedzenom Ústavou SR, teda ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou.
„Rozlišovanie sleduje účel podporiť prvé založenie manželského a spoločného hospodárenia oboch manželov. Nezasahuje do práva uzavrieť ďalšie manželstvo ani do jeho právnych účinkov, ale vymedzuje cieľovú skupinu jednorazovej nepríspevkovej dávky podľa objektívneho a v matrike overiteľného osobného stavu,” spresňuje materiál. Podmienka prvého manželstva má platiť pre oboch manželov. Na jedno manželstvo by mal byť poskytnutý iba jeden príspevok.
Ak podmienky splnia obaja manželia, nárok na výplatu príspevku bude mať ten, kto si ho uplatní ako prvý. Nárok naň ale nevznikne, ak bola niektorému z manželov vyplatená dávka takéhoto druhu v inom štáte, v súvislosti s tým istým manželstvom.„Oprávnenou osobou je v základnom režime štátny občan SR. Rovnaké postavenie má osoba, ktorej právo na rovnaké zaobchádzanie so štátnym občanom SR pri poskytovaní príspevku vyplýva z osobitného predpisu. Podmienka sa vzťahuje na osobu, ktorá si nárok uplatňuje, nie na druhého manžela,” spresnili navrhovatelia s tým, že oprávnená osoba musí mať aj trvalý pobyt a bydlisko na území SR.
Viaero kritérií
„Verejné zdravotné poistenie v SR je povinným kritériom bydliska a popri ňom sa vyžaduje najmenej jedna ďalšia pracovná, podnikateľská, študijná, zdravotná alebo bytová väzba. Samotný evidovaný trvalý pobyt ani samotné verejné zdravotné poistenie preto nepostačujú,” dodali. Ku dňu rozhodnutia o nároku musí manželstvo trvať. Žiadosť na uplatnenie nároku by bolo potrebné podať do šiestich mesiacov od uzavretia manželstva.
Navrhovatelia sa odvolávajú na publikáciu Štatistického úradu SR Pohyb obyvateľstva v SR za rok 2025, podľa ktorej bolo vlani uzavretých 17 494 manželstiev slobodného ženícha a slobodnej nevesty. Pri výške príspevku 500 eur by mal byť celoročný výdavok pri rovnakom počte manželstiev v sume čosi vyše 8,74 milióna eur.
„Skutočný výdavok bude nižší o prípady, v ktorých nebude splnená podmienka osobného rozsahu, trvalého pobytu, bydliska alebo verejného zdravotného poistenia alebo nárok nebude uplatnený,” podotkli predkladatelia v návrhu. Pripustili, že návrh zákona bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, zároveň ale očakávajú pozitívne sociálne vplyvy, pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
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