Lacný reťazec pripravuje dve nové predajne. Smeruje do obchodného centra aj mesta, kde zatiaľ nie je

Diskontní predajcovia nepotravinového zmiešaného tovaru sa v Európe tešia čoraz väčšej popularite. Výnimkou nie je ani Slovensko, v ktorom o zákazníka bojujú značky ako Action, Pepco, Woolworth, KiK či TEDi. Práve posledný menovaný reťazec včera opätovne rozšíril svoje portfólio kamenných pobočiek a ako sa zdá, v trende plánuje pokračovať.
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Spoločnosť TEDi vo štvrtok 3. septembra sprístupnila predajňu v Senci, pričom podľa zverejnených pracovných ponúk prevádzky chystá aj v Bratislave či Kolárove.
Známe nákupné centrum aj mesto, kde doteraz predajňa chýbala
Diskont má v súčasnosti relatívne stabilne a rozsiahlo pokryté územie Slovenska. Jeho predajne nájdeme ako vo veľkých mestách, tak aj v menších regiónoch. Podobne ako viaceré konkurenčné reťazce, aj TEDi sa chce zákazníkom priblížiť čo najviac. Dôkazom je aj nábor zamestnancov do pripravovaných pobočiek v bratislavskej Petržalke a v mestečku Kolárovo.
Čo sa týka hlavného mesta, lacný reťazec by mal obsadiť jeden z prázdnych priestorov v známom centre OC Galéria Petržalka, ktoré sa v posledných mesiacoch transformuje a miesta po niekdajších nájomcoch plnia nové značky. Okrem TEDi napríklad do obchodného centra mieri aj drogéria Müller. Naopak, skončili v ňom mená ako Dráčik, New Yorker, Intersport či Bepon.
Logo populárneho nemeckého reťazca sa konečne očakáva aj v mestečku Kolárovo. To zatiaľ na svoju prvú TEDi predajňu stále čaká a pre značku tak pôjde o vstup do ďalšieho nového regiónu.
Spoločnosť do uvedených lokalít hľadá vedúcich pracovníkov – kým v Kolárove si môže šéf predajne zarobiť 1 520 eur mesačne, v Bratislave to je ešte o stovku viac. Presný termín nástupu zatiaľ špecifikovaný nebol, a tak nie je jasné, kedy by sa tieto predajne mohli otvoriť.
Spoločnosti sa u nás darí
Značku TEDi u nás prevádzkuje eseročka TEDi Betriebs, ktorej sa v posledných rokoch pod Tatrami stabilne darí. Hospodárske výsledky za minulý rok síce nepoznáme, no od roku 2021 sa jej zisk stabilne drží nad hranicou 8 miliónov eur. Čo sa týka tržieb, tie boli v roku 2024 na úrovni 79,44 milióna eur, v podobnom duchu sa niesli aj roky 2022 a 2023.
Pozitívne výsledky u nás hlásia takmer všetky diskontné reťazce. Action pri tržbách 123 miliónov eur vlani zarobil 4,66 milióna eur, poľské Pepco pri tržbách 144 miliónov eur ukončilo rok v zisku viac ako 14 miliónov eur.
Do straty však po dlhých rokoch ziskov spadol KiK, ktorý vlani utŕžil 57,68 milióna eur, no z viac ako miliónového predvlaňajšieho zisku skončil v strate 71-tisíc eur. Ako sme vás ešte v máji informovali, spoločnosť v Európe musí optimalizovať svoje podnikanie a jeden z konkrétnych krokov je aj zatváranie nerentabilných a neperspektívnych pobočiek.
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