Mal iba 55 rokov: Zomrel známy moderátor Patrik Hezucký, podľahol následkom krátkej a ťažkej choroby

Patrik Hezucký sa narodil 12. februára 1970 v Prahe. 55-ročný moderátor mal podľahnúť následkom „krátkej a ťažkej choroby“.
Pre české rádio Evropa 2 pracoval od roku 1997. Od roku 1998 uvádzal Ranní show a mal mnohých verných poslucháčov.
Správu potvrdilo aj samotné rádio
V posledných mesiacoch mal Hezucký zhoršené zdravie – dramaticky schudol, výrazne mu poklesla svalová hmota a nakoniec sa ukázal aj na invalidnom vozíku. Sám priznal, že neznámy problém mu spôsobil ťažkosti s chôdzou a úbytok svalstva.
Správu o jeho smrti potvrdilo aj samotné rádio, kde strávil moderátor prakticky takmer tri desaťročia spolu so svojím kolegom Leošom Marešom, s ktorým vytvorili nezabudnuteľné duo.
