Vážna nehoda na strednom Slovensku: Cesta je kompletne uzavretá, kamión strhol značku

Na R1 pred Banskou Bystricou došlo v piatok popoludní k dopravnej nehode kamióna, pre ktorú je rýchlostná cesta v smere do mesta uzavretá. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Na rýchlostnej ceste pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena mal podľa Zelenej vlny STVR havarovať kamión, ktorý strhol portálovú značku nad cestou. Polícia vodičov vyzýva na zvýšenú opatrnosť, premávka je odkláňaná na takzvanú „starú cestu“ I/69.
