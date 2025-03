Legendárna Narnia opäť ožije: V novom filme si má zahrať James Bond, odhalený je už aj dátum premiéry

Na príbehu o čarovnom svete Narnia vyrástli celé generácie a jeho magická atmosféra si neustále získava ďalších fanúšikov. Teraz sa pripravuje veľkolepý návrat, ktorý sľubuje nový pohľad na legendárny príbeh a slávne herecké obsadenie.

Fanúšikovia fantasy sveta Kroniky Narnie majú dôvod na radosť. Netflix spoločne s režisérkou Gretou Gerwig, ktorá sa preslávila filmovými hitmi Malé ženy a Barbie, pripravuje novú adaptáciu tejto ikonickej série.

James Bond mieri do Narnie

Najnovšie správy hovoria o tom, že by sa mal do projektu zapojiť aj známy herec Daniel Craig, ktorý preslávil postavu Jamesa Bonda. Aj keď je celý proces v ranom štádiu, web Deadline píše, že Craig dostal ponuku na jednu z hlavných rolí.

Hoci zatiaľ nie je známe, ktorú postavu by stvárnil, fanúšikovia už špekulujú, či by si zahral strýka Andrewa, alebo dokonca samotného Aslana v podobe hlasovej roly.

Filmová adaptácia by mala byť založená na knihe Čarodejníkov synovec (The Magician’s Nephew), ktorá rozpráva o vzniku samotnej Narnie a legendárneho šatníka. Toto rozhodnutie naznačuje, že Netflix má ambíciu rozprávať príbeh chronologicky, na rozdiel od predchádzajúcich filmov, nakoľko kniha Čarodejníkov synovec vyšla v roku 1955 a bola šiestou v sérii siedmich románov, ale chronologicky je prvou, ako uvádza The Guardian.

Poznáme dátum premiéry

Netflix už v roku 2018 získal exkluzívne práva na filmové a televízne adaptácie celej série od spisovateľa C. S. Lewisa. Ako píše Narniaweb, filmová produkcia nového filmu by sa mala začať ešte tento rok a Netflix plánuje jeho uvedenie na streamovaciu platformu na Deň vďakyvzdania 2026, čiže 26. novembra, s exkluzívnou dvojtýždňovou premiérou v IMAX kinách.

Očakávania sú veľké a ak sa prvý film podarí, Netflix má v pláne vybudovať celú franšízu.