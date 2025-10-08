Majú v tom jasno. Diváci Ranča sa vyjadrili k osudu ich obľúbených postáv, jedna prosba sa opakovala najviac

Dej sa postupne vyostruje, v epizódach sa diváci dozvedajú zaujímavé veci a sú svedkami príbehov postáv, ktoré hýbu s ich emóciami. Zatiaľ čo Jana sa im príliš nezdá a už neraz vyjadrili kritiku i na samotnú herečku, ktorá ju stvárňuje, jedna dvojica zo seriálu si zjavne získala ich priazeň.
Hoci sa mnohí tešili na druhú sériu rodinnej ságy, už v tej prvej im nesadla jedna postava. Ide im na nervy Jana, ktorej sa zhostila Kristína Madarová, podľa divákov je neúprimná a nezaujímavá. A už vôbec tomu nepomohlo, keď sa vybrala na rande s cudzím mužom, a pritom doma mala svojho Ondreja s dieťaťom.
Sympatická seriálová dvojica
Naproti tomu stoja postavy, ktoré mnohým prirástli k srdcu. Pochvaľujú si Natáliu a Ferka, ktorí čakajú svoje prvé dieťa. Natália po tom dlhšie túžila, no mala pochybnosti, či bude obom dopriate, za čo mohol strach z Ferkovho zdravia. Podarilo sa, no tentokrát jej v hlave víria otázky, či by sa zvládla postarať o choré dieťa.
Ferka, ktorého hrá Dávid Uzsák, mnohí podceňujú pre jeho hendikep, preto sa často stretáva s nepochopením. Ako stajník na ranči však rozumie koňom viac než ostatní. Po jeho boku stojí Natália, ktorú hrá Viktória Petrášová a tvoria tak pár, ktorý si očividne získal sympatie.
Na výzvu od televízie Joj, ktorá zverejnila na sociálnej sieti spoločnú fotografiu seriálovej dvojice z nakrúcania Ranča, totiž zareagovali mnohí pozitívne a odpovedali na otázku, aký osud by dopriali obom postavám.
