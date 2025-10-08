Majú v tom jasno. Diváci Ranča sa vyjadrili k osudu ich obľúbených postáv, jedna prosba sa opakovala najviac

Foto: TV Joj

Jana Petrejová
Ranč
Pár im prirástol k srdcu. 

Dej sa postupne vyostruje, v epizódach sa diváci dozvedajú zaujímavé veci a sú svedkami príbehov postáv, ktoré hýbu s ich emóciami. Zatiaľ čo Jana sa im príliš nezdá a už neraz vyjadrili kritiku i na samotnú herečku, ktorá ju stvárňuje, jedna dvojica zo seriálu si zjavne získala ich priazeň.

Hoci sa mnohí tešili na druhú sériu rodinnej ságy, už v tej prvej im nesadla jedna postava. Ide im na nervy Jana, ktorej sa zhostila Kristína Madarová, podľa divákov je neúprimná a nezaujímavá. A už vôbec tomu nepomohlo, keď sa vybrala na rande s cudzím mužom, a pritom doma mala svojho Ondreja s dieťaťom.

Viac z témy Ranč:
1.
Krok postavy v Ranči rozdelil divákov na dva tábory. Už minulú sériu sa na ňu pritom sypala kritika
2.
Zachránil psíka zo smetí. Herec z Ranča otvorene prehovoril o dráme, ktorú zažil cestou na dovolenku
3.
Niečo také ešte nevideli. Ľudí pobavilo, ako sa natáčajú scény v Ranči, žiadne drahé efekty nečakajte
Zobraziť všetky články (23)

Sympatická seriálová dvojica

Naproti tomu stoja postavy, ktoré mnohým prirástli k srdcu. Pochvaľujú si Natáliu a Ferka, ktorí čakajú svoje prvé dieťa. Natália po tom dlhšie túžila, no mala pochybnosti, či bude obom dopriate, za čo mohol strach z Ferkovho zdravia. Podarilo sa, no tentokrát jej v hlave víria otázky, či by sa zvládla postarať o choré dieťa.

Ferka, ktorého hrá Dávid Uzsák, mnohí podceňujú pre jeho hendikep, preto sa často stretáva s nepochopením. Ako stajník na ranči však rozumie koňom viac než ostatní. Po jeho boku stojí Natália, ktorú hrá Viktória Petrášová a tvoria tak pár, ktorý si očividne získal sympatie.

Na výzvu od televízie Joj, ktorá zverejnila na sociálnej sieti spoločnú fotografiu seriálovej dvojice z nakrúcania Ranča, totiž zareagovali mnohí pozitívne a odpovedali na otázku, aký osud by dopriali obom postavám.

Chcú pre nich to najlepšie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac