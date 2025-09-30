Krok postavy v Ranči rozdelil divákov na dva tábory. Už minulú sériu sa na ňu pritom sypala kritika

Nezostáva svojej povesti nič dlžná. Aspoň tak sa zdá podľa divákov seriálu, ktorí úprimne vyjadrili svoj názor na jednu z postáv a priznali, ako im lezie na nervy. Zjavne sa to ani po čase u nich nezmenilo a v žalúdku im leží aj v druhej sérii, o čom svedčia nepríjemné komentáre na jej adresu. Prispelo k tomu tiež niečo, čo najnovšie spravila postava.
„Najhoršia postava. Veľmi zvláštna herečka, aj jej správanie. Hrozná herečka, nedá sa na ňu pozerať.” Aj tak zneli slová z úst divákov smerujúcich na postavu Jany, ktorej sa zhostila Kristína Madarová. Umelkyňa stvárňuje ženu, ktorá má s Ondrom malého syna, no ich vzťah nie je práve najideálnejší a sny o budúcnosti sa u nich rozchádzajú, hoci sa obaja snažia.
Je nezaujímavá a neúprimná
Vydatá Jana sa v poslednej epizóde vybrala na rande so svojím nápadníkom. „Zavri si oči,“ povedal jej. „Môžem ti veriť?“ opýtala sa ho neisto Jana, zatiaľ čo ju viedol vo svojom náručí na tajné miesto. Nakoniec z toho bolo prekvapenie vo forme pikniku s občerstvením a šampanským. „Ja len, že to asi nikto nikdy pre mňa neurobil,“ neskrývala Jana nadšenie a dojatie zároveň.
Nechýbali ani reakcie divákov na sociálnej sieti, ktoré sa od prvej série Ranča príliš nezmenili. „Tá Jana mi teda lezie riadne na nervy. Nezaujímavá herečka, aj jej rola. Mala zomrieť radšej jej postava, nie Nela,“ napísal otvorene jeden divák. „Presne,“ súhlasila s ním žena. „Veľmi je ufňukaná a podľa mňa aj neúprimná,“ znel ďalší komentár.
Ľuďom sa nepáčilo ani samotné konanie postavy, podľa nich to Jana neutají. „To nie je pekné od vydatej ženy nechať dieťa Ondrejovi a ísť na rande s cudzím mužom,“ okomentovala to diváčka. „Podľa mňa sa to dozvie, keď ich tam uvidí spolu,“ uviedla iná.
