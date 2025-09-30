Krok postavy v Ranči rozdelil divákov na dva tábory. Už minulú sériu sa na ňu pritom sypala kritika

Foto: TV Joj

Jana Petrejová
Ranč
Stále sa nájdu tí, ktorí ju nemusia. 

Nezostáva svojej povesti nič dlžná. Aspoň tak sa zdá podľa divákov seriálu, ktorí úprimne vyjadrili svoj názor na jednu z postáv a priznali, ako im lezie na nervy. Zjavne sa to ani po čase u nich nezmenilo a v žalúdku im leží aj v druhej sérii, o čom svedčia nepríjemné komentáre na jej adresu. Prispelo k tomu tiež niečo, čo najnovšie spravila postava. 

„Najhoršia postava. Veľmi zvláštna herečka, aj jej správanie. Hrozná herečka, nedá sa na ňu pozerať.” Aj tak zneli slová z úst divákov smerujúcich na postavu Jany, ktorej sa zhostila Kristína Madarová. Umelkyňa stvárňuje ženu, ktorá má s Ondrom malého syna, no ich vzťah nie je práve najideálnejší a sny o budúcnosti sa u nich rozchádzajú, hoci sa obaja snažia.

Viac z témy Ranč:
1.
Zachránil psíka zo smetí. Herec z Ranča otvorene prehovoril o dráme, ktorú zažil cestou na dovolenku
2.
Niečo také ešte nevideli. Ľudí pobavilo, ako sa natáčajú scény v Ranči, žiadne drahé efekty nečakajte
3.
Nečakala to ani v scenári. Herečka z Ranča priznala najväčšiu výzvu, akú kedy zažila počas natáčania
Zobraziť všetky články (22)

Je nezaujímavá a neúprimná

Vydatá Jana sa v poslednej epizóde vybrala na rande so svojím nápadníkom. „Zavri si oči,“ povedal jej. „Môžem ti veriť?“ opýtala sa ho neisto Jana, zatiaľ čo ju viedol vo svojom náručí na tajné miesto. Nakoniec z toho bolo prekvapenie vo forme pikniku s občerstvením a šampanským. „Ja len, že to asi nikto nikdy pre mňa neurobil,“ neskrývala Jana nadšenie a dojatie zároveň.

Nechýbali ani reakcie divákov na sociálnej sieti, ktoré sa od prvej série Ranča príliš nezmenili. „Tá Jana mi teda lezie riadne na nervy. Nezaujímavá herečka, aj jej rola. Mala zomrieť radšej jej postava, nie Nela,“ napísal otvorene jeden divák. „Presne,“ súhlasila s ním žena. „Veľmi je ufňukaná a podľa mňa aj neúprimná,“ znel ďalší komentár.

Ľuďom sa nepáčilo ani samotné konanie postavy, podľa nich to Jana neutají. „To nie je pekné od vydatej ženy nechať dieťa Ondrejovi a ísť na rande s cudzím mužom,“ okomentovala to diváčka. „Podľa mňa sa to dozvie, keď ich tam uvidí spolu,“ uviedla iná.

Iní jej želajú šťastie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac