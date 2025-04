Divákom Ranča ide na nervy jedna z hlavných postáv. Nevedia ju vystáť, toto im na nej prekáža

Seriálový Ranč predstavuje rodinnú ságu plnú tajomstiev, krívd z minulosti aj mladej lásky, ktorá musí prekonať hriechy bývalých generácií. Proti sebe stoja dve rodiny – Havranová a Zimanová. Hlavnými postavami sú dvaja bratia a dve sestry, ktorých príbehy sa stále viac zamotávajú.

Hoci sa prvá séria seriálu Ranč blíži ku koncu, ako sme vás informovali v článku, 32. epizódou príbeh týchto dvoch rodín neskončí. Televízia JOJ si totiž pre verných divákov pripravila dobrú správu v podobe druhej série, ktorá by mohla ísť na obrazovky už na jeseň tohto roku. Medzi 400-tisícmi pravidelných divákov sa však nájdu aj takí, ktorí požadujú v seriáli zmeny a vyjadrili kritiku nielen na udalosti v seriáli, ale tiež na jednu z hlavných postáv.

Nevedia ju vystáť

Nedávno sme vás informovali, že posledné udalosti Ranča vyvolali nespokojnosť medzi divákmi. Ako sme uviedli v článku, mnohí písali, že seriál je čoraz viac plný intríg a zloby a viacerým divákom v ňom chýbali svetlé momenty, ktoré by aspoň na chvíľu vystriedali tie deprimujúce. Teraz sa zas kritika zo zápletiek presunula k jednej z hlavných postáv.

„Tá Jana je hrozne nervózna a bliká očami, to je hrozné. Najhoršia postava,“ stálo v jednom z komentárov pod ukážkou k seriálu. „Neviem, či to hrá alebo má ten tik v skutočnosti, ale máte pravdu, najhoršia herečka. Ešte aj deti to hrajú lepšie,“ odpovedala naň ďalšia diváčka. „Veľmi zvláštna herečka, aj jej správanie, akási je rozhodená, neviem jej prísť na chuť, prepáčte,“ píše tretia.

„Ide mi na nervy,“ znel ďalší komentár a po ňom nasledoval podobný: „Juj, neviem či to len mne, ale ide mi na nervy. Hrá to tak nervovo, „zášklbovo“, uplakano, tak skrátka čudne.“ Niektorí komentujúci dokonca zašli tak ďaleko, že televízii odkázali: „Hrozná herečka. Nedá sa na ňu pozerať. Dajte ju preč a zvýši sa sledovanosť.“