Majú toho dosť a pýtajú sa, prečo nezasiahne produkcia. Diváci Farmy zúria, čin farmára bol pre nich poslednou kvapkou

Farma sa blíži ku koncu a zdá sa, že sú zostávajúci farmári odhodlaní spraviť všetko preto, aby sa prebojovali až do finále. Po poslednom dueli statok opustila Sofia, ktorej sa v poslednej chvíli snažila otvoriť oči Dorota. Práve o nej sa totiž hovorí ako o terči šikany na Farme a tí, ktorí ju trápia najviac, sa teraz postarali o ďalší škandál.
Diváci opäť penia. Nedávno sa sťažovali na to, že nik nezasiahol, keď opití Rišo a Igor začali nadávať a útočiť na Dorotu, a teraz zisťujú, že ich Igor, ktorý bol ešte pred pár týždňami favoritom, ešte viac sklamal. Zosnoval totiž plán, ako sa nedostať do duelu, no na úkor toho ostali trpieť ostatní farmári. Dal tak jasne najavo, kde má priority, no diváci to považujú za porušenie pravidiel a nerozumejú tomu, že s tým nikto nič nerobí.
Spravil to zámerne, no bez trestu
Igor si minulý týždeň užíval post farmára týždňa. No namiesto toho, aby sa ukázal v najlepšom svetle a pomohol nielen sebe, ale aj svojim spoluhráčom, zameral sa len na to, aby neskončil v dueli. Zámerne ničil prácu ostatných, aby mu hospodár Martin nemohol dať plný počet mincí. Ak by totiž dostal viac ako 41 mincí, postúpil by k Dedičom a prišiel by o amulet.
Šokom pre divákom tiež bolo, že tento plán nerozbehol tajne, ale rovno si našiel spojenkyňu. Sarah mu bez väčšieho presviedčania pomohla zničiť jazierko. To sa im však zdalo málo a keďže mali obavy, že takto nepríde o 10 mincí, rozhodli sa v sabotovaní pokračovať. Niečo také hádam diváci Farmy ešte nezažili, a tak nie div, že to v nich vyvolalo silné reakcie.
„Mali by ho okamžite vyhodiť, aj Sáru, toto je už cez čiaru, čo tam robia. On tam aj tak nemá čo robiť, mal byť dávno doma, vrátili ho, ako aj toho „počmáraného“ Riša,“ zhodnotila diváčka v komentároch. „Igor dostal len 39 minút a hospodár bol slepý. Druhých farmárov buzeroval, keď niečo nebolo dokončené a tento sabotér… Ešte sa mu smial do „ksichtu“ a to mu nevadilo. Je to hnus,“ pridala sa druhá.
„Produkcia o tom vie, nezasiahne. Zaujímavé, že mal Martin nachystané mince za urobenú úlohu, aby sa Igor ohodnotil, aby nevydalo 41 mincí. Bol to zámer aj zo strany produkcie. Fuj,“ skonštatovala tretia. „Hlavné je, že ich sleduje 48 kamier a nikto nič nevidí, ani šikanu, ani sabotovanie práce, ani porušovanie pravidiel… Teda nevidia len na niekom,“ zhodnotila bez okolkov iná.
Takéto reakcie pritom neustále pribúdajú a zaznelo, napríklad: „Ja som čakala, že hospodár im dá just 41 mincí a zgustne si na Igorovi a spol., keďže všetko vidia a počujú, čo sa tam deje. No nie… Markíza, sklamanie, žiadny trest? Kto nerobí, a dokonca znehodnotí prácu iných rúk, von… O čom to je?“ alebo „No… To Alica nevidela, oni vidia len čo chcú. Hneď by som ho vylúčila a dala zaplatiť. Oni sa snažili a on to ničil, „šušloš“.“
Diváci pritom presne vedia, ako by tento zákerný čin potrestali oni. Písali: „A preto ho mali vyhodiť,“ alebo „Vyhodiť ho!“ alebo „Diskvalifikovať, jednoznačne!“ Nechýbali pritom ani zhodnotenia celkovej šou a nešetrili slovami kritiky. Napríklad: „Táto Farma je veľká fraška, už nie je tá Farma, ako kedysi bývala,“ alebo „To už nie je hra, ale deštrukcia,“ alebo „Celá Farma NANIČ!“
