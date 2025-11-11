Farmári to poriadne prehnali, diváci požadujú trest. Nechápu, ako im môže takéto správanie prechádzať

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Farma
Na Farme je už súťažiacich menej, no zdá sa, že je stále priestor na väčšie a väčšie nezhody.

Diváci opäť nevedia komu fandiť. Ďalší z farmárov totiž ukázal svoju „pravú tvár“ a vôbec nie je taký, ako si o ňom diváci od začiatku mysleli. S blížiacim sa semifinále a následným finále sa vzťahy na Farme vyostrujú a čím viac stratégií a spojenectiev vzniká, plus pridaný alkohol, tým sú na tom hádky a drámy horšie.

Správanie voči Dorote bolo od začiatku predmetom diskusií. Najprv sa zdalo, že konflikt ostane len medzi ňou a Miškou, no postupne sa farmári začali rozdeľovať na skupiny a ako sme vás informovali v článku, rozdelili sa aj diváci. Niektorí totiž na Dorku nemali najlepší názor, iní zas oceňovali, že je sama sebou. Po poslednej epizóde jej fanúšikovia pribudli a zdá sa, že čím bližšie sme k finále, tým viac sa farmárka stáva favoritkou divákov.

Viac z témy Farma:
1.
Farmári sú už doma a najočakávanejšia otázka je zodpovedaná: Sú Marián a Miška spolu aj po šou?
2.
Vypadne ešte pred semifinále. Mariána by mala podľa uniknutých informácií poslať domov jedna zo žien
3.
Lucia Škurla exkluzívne o tom, čo zistila až doma: Po návrate z Farmy ju šokovalo, čo všetko sa dialo za jej chrbtom
Zobraziť všetky články (75)

Správanie k nej prehnali

Po udalostiach posledných epizód diváci hromadne prehodnotili názor, a to nielen na Dorotu. Vo veľkom totiž vo viacerých príspevkoch a komentároch, ako napríklad tu a tu, priznali, že sa im Igor zhnusil, hoci mu na začiatku fandili a nechápu, ako môžu tvorcovia, ale aj Alica dopustiť, aby sa takto farmári k Dorke správali.

„Po dueli to bola na farme divočina, Dorota sa jediná nepo**ala z dvoch ožranov a dobre im povedala. Rišo s Igorom ukázali, čo sú za chrapúni, keď si „vyžerú“. Ako mohli vziať všetko víno, ktoré bolo pre všetkých, momentálne ich mali vyhodiť z farmy. Igor sluha ležal v izbe ožratý a zvieratá hladné,“ skonštatoval divák.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

„Alica nič neriešila, prepieklo sa im to, žiadny rešpekt. RIŠO a IGOR klesli na dno hanby, farma je už hnus. Ide im o sledovanosť, nie o rešpekt,“ pridala sa diváčka. „Igor sa predviedol, čo je za človeka môže si podať ruku s Rišom,“ súhlasil ďalší divák a tretí sa pridal: „No a ožrani ostali nepotrestaní, už na farme nie sú zvieratá, základ sú hádky a ožranstvo.“

„Ja sa ani Dorotke nečudujem, že porušila pravidlá. Veď, ako sa tam k nej správajú, je hrozné… Stále sa len do nej navážajú… A Igor, ten sa cítil taký urazený, čo na neho povedal Rišo, čo sa týka jeho reči a teraz sa aj on správa ako jedno veľké hov**o,“ zhodnotila iná diváčka.

„Dorota tiež dostala „mindrák“ a porušila pravidlá. Odviazala sa od Ely a potom si aj sadla k stolu. Roman stúpil na klinec a zranil si nohu,“ opísala situácia ďalšia diváčka, na čo dostala odpoveď od iného diváka: „A ten „šleptavý“ majster sveta veľký farmár zas chcel kopať Doru do „huby“ a to nie je porušenie pravidiel?“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obľúbené seriály sa blížia ku koncu. Dunaj a Sľub sú pred bránami finále, jeden dostane…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac