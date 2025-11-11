Farmári to poriadne prehnali, diváci požadujú trest. Nechápu, ako im môže takéto správanie prechádzať

Diváci opäť nevedia komu fandiť. Ďalší z farmárov totiž ukázal svoju „pravú tvár“ a vôbec nie je taký, ako si o ňom diváci od začiatku mysleli. S blížiacim sa semifinále a následným finále sa vzťahy na Farme vyostrujú a čím viac stratégií a spojenectiev vzniká, plus pridaný alkohol, tým sú na tom hádky a drámy horšie.
Správanie voči Dorote bolo od začiatku predmetom diskusií. Najprv sa zdalo, že konflikt ostane len medzi ňou a Miškou, no postupne sa farmári začali rozdeľovať na skupiny a ako sme vás informovali v článku, rozdelili sa aj diváci. Niektorí totiž na Dorku nemali najlepší názor, iní zas oceňovali, že je sama sebou. Po poslednej epizóde jej fanúšikovia pribudli a zdá sa, že čím bližšie sme k finále, tým viac sa farmárka stáva favoritkou divákov.
Správanie k nej prehnali
Po udalostiach posledných epizód diváci hromadne prehodnotili názor, a to nielen na Dorotu. Vo veľkom totiž vo viacerých príspevkoch a komentároch, ako napríklad tu a tu, priznali, že sa im Igor zhnusil, hoci mu na začiatku fandili a nechápu, ako môžu tvorcovia, ale aj Alica dopustiť, aby sa takto farmári k Dorke správali.
„Po dueli to bola na farme divočina, Dorota sa jediná nepo**ala z dvoch ožranov a dobre im povedala. Rišo s Igorom ukázali, čo sú za chrapúni, keď si „vyžerú“. Ako mohli vziať všetko víno, ktoré bolo pre všetkých, momentálne ich mali vyhodiť z farmy. Igor sluha ležal v izbe ožratý a zvieratá hladné,“ skonštatoval divák.
„Alica nič neriešila, prepieklo sa im to, žiadny rešpekt. RIŠO a IGOR klesli na dno hanby, farma je už hnus. Ide im o sledovanosť, nie o rešpekt,“ pridala sa diváčka. „Igor sa predviedol, čo je za človeka môže si podať ruku s Rišom,“ súhlasil ďalší divák a tretí sa pridal: „No a ožrani ostali nepotrestaní, už na farme nie sú zvieratá, základ sú hádky a ožranstvo.“
„Ja sa ani Dorotke nečudujem, že porušila pravidlá. Veď, ako sa tam k nej správajú, je hrozné… Stále sa len do nej navážajú… A Igor, ten sa cítil taký urazený, čo na neho povedal Rišo, čo sa týka jeho reči a teraz sa aj on správa ako jedno veľké hov**o,“ zhodnotila iná diváčka.
„Dorota tiež dostala „mindrák“ a porušila pravidlá. Odviazala sa od Ely a potom si aj sadla k stolu. Roman stúpil na klinec a zranil si nohu,“ opísala situácia ďalšia diváčka, na čo dostala odpoveď od iného diváka: „A ten „šleptavý“ majster sveta veľký farmár zas chcel kopať Doru do „huby“ a to nie je porušenie pravidiel?“
