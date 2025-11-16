Lucy nechtiac vyvolala diskusiu o zdraví vlasov a množiarni baktérií. Kaderníčka Iryna exkluzívne vyvrátila všetky mýty

Zdanlivo jednoduchá téma, ako ich sušiť, dokáže rozpútať vášnivú diskusiu – presne tak, ako sa to stalo pod jedným z videí influencerky Lucy.
Na Instagrame sa Lucy Michalička, ktorú môžu fanúšikovia poznať z televíznych projektov ako Farma či Ruža pre nevestu, podelila o video, v ktorom ukázala, že starostlivosť o vlasy nemusí byť len o drahých návštevách kaderníka. Jej príspevok o domácom farbení sa však rýchlo zmenil na úplne inú tému, a v komentároch sa rozprúdila vášnivá debata o tom, čo je pre vlasy zdravšie: nechať ich uschnúť na vzduchu alebo použiť fén. Aby sme získali odborný pohľad, oslovili sme dlhoročnú skúsenú odborníčku – kaderníčku a treatmentologičku Irynu Snihur.
Lucy chcela len ukázať domáce farbenie, no fanúšikovia sa pustili do inej témy
Vo videu Lucy ukázala, že aj domáce farbenie vlasov môže byť šetrné a efektívne, ak človek vie, ako na to. Pod príspevkom však neskôr doplnila upozornenie, že nie všetky typy vlasov znášajú tie isté produkty rovnako. V komentári napísala, že pozná kamarátku, ktorá by po použití drogériovej farby o vlasy pravdepodobne prišla, zatiaľ čo jej osobne tento spôsob vyhovuje už dva roky a je s ním spokojná.
„POZOR! Každé vlasy sú iné,“ zdôraznila Lucy vo svojom príspevku. „Niekomu domáce farbenie sadne, inému vôbec. Mne to takto funguje už dva roky a som mega spokojná.“ Jej dobre mienené video sa tak v priebehu niekoľkých hodín zmenilo na horúcu diskusiu o tom, ako sa o vlasy správne starať, a hlavne, ako ich sušiť.
