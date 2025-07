Má veľkú novinku, ktorá mnohých odrovná. Dara Rolins oznámila skvelú správu, fanúšikovia sú vo vytržení

Keď sa spoja dvaja velikáni v hudobnej brandži, vznikne z toho úspešný projekt, ktorému sa potešia nielen ich priaznivci. Dara Rolins prezradila svojim fanúšikom skvelú správu. Má na konte novinku, ktorá nejedného zdvihne zo stoličky. Ide o hudobný počin spolu s ďalším spevákom, s ktorým sa dala pracovne dohromady a vznikla z toho príjemná chytľavá skladba, ktorú si mnohí budú spievať ešte dlhé hodiny.

Československá legenda Dara Rolins okamžite kývla na ponuku spolupráce, ktorú jej ponúkol spevák, skladateľ a textár Richard Müller v rámci svojho projektu BANKET. Naspievali spolu singel „24/7“, ktorý dostal tiež vizuálnu podobu vďaka režisérovi Michalovi Nemtudovi. Nielen samotný song, ale aj videoklip je dôkazom toho, ako si sadli. Spevák je z tejto spolupráce nadšený, ako uviedlo Fun rádio.

„Som strašne rád, že Dara prijala pozvanie do tejto piesne a klipu. Pracuje sa s ňou úžasne, mám radosť, že to robím s niekým, koho si vážim a koho mám rád. Poznáme sa dlhé roky a toto nie je náš prvý duet. Prvý bol Keď zametú na albume Duety,“ uviedol Richard Müller, ktorý si zopakoval spoluprácu s veľkou hviezdou.

Ladí im to aj po vizuálnej stránke

Dara Rolins nezaháľa, je stále pracovne aktívna a svojich fanúšikov zásobuje samými novinkami. Uvedenú skladbu nahrala s umelcom v LOFT STUDIO pod taktovkou Igora Baara, o mix a mastering sa postaral Adam Karlík v SONO Records.

„Oslovil ma Richard a ja som s radosťou povedala áno. Ako pubertiačka som k Richardovi vzhliadala a túžila som s ním naspievať pieseň. S Richardom máme pre seba empatiu, rešpekt a máme sa radi. Je to medzi nami vrúcne,“ priznala Dara, ktorá mala nabité dni, ako ďalej naznačila. „Aj pri nakrúcaní klipu nám to išlo ako po masle, na prvú dobrú. Stihli sme to medzi mojimi cestami, hneď po nakrútení klipu som totiž letela do Londýna,“ poznamenala speváčka.

Zaujímavá však bola jedna vec. Spočiatku to vyzeralo tak, že pôjde len o sólovú skladbu, no nakoniec sa to zmenilo. „Ja som ju napísal a myslel som si, že to bude moja sólová pesnička. Až potom prišiel Remo Klačanský a skonštatoval, že vieš čo, tam by bolo dobré, keby to bol duet. Hovorím, no dobre, no ale s kým? A on hovorí, že s Darou,“ prezradil Richard.

Dara zase vyšla s pravdou von, že pracovať s Richardom bolo inšpiratívne. Očividne si obaja sadli, keďže výsledkom je pozitívny videoklip, ktorý poteší.