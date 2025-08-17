Túto novú romantickú komédiu musíte vidieť: Má skvelé herecké obsadenie a hodnotenie až 79 %

Máme pre vás skvelý tip na tento víkend. Pred pár dňami mala v kinách premiéru nová romantická komédia s Dakotou Johnson, Pedrom Pascalom a Chrisom Evansom. Podľa divákov ide o veľmi príjemnú romantiku.
Do slovenských kín dorazila nová romantická komédia Dokonalá zhoda, ktorá vám zaručene spríjemní večer. Režisérka a scenáristka Celine Song prináša príbeh o láske, ktorá sa nedá naplánovať, aj keď sa o to hlavná hrdinka pokúša každý deň.
Hlavnou postavou je Lucy, talentovaná dohadzovačka s presným okom na ideálne páry, ktorú stvárnila známa herečka Dakota Johnson. Lucy v práci zažíva úspech, jej klienti nachádzajú „dokonalú zhodu“, no v súkromí sa jej nedarí. Jej vlastná matematika lásky na ňu jednoducho nefunguje. To sa však zmení, keď stretne charizmatického, bohatého a bezchybného muža, ktorého si zahral Pedro Pascal.
Vyzerá to ako splnený sen. Lenže život má zvláštny zmysel pre humor. Na scénu sa totiž vráti jej bývalý partner, v podaní Chrisa Evansa, ktorý je nenapraviteľný romantik.
Snímka sa odohráva v pulzujúcom New Yorku, ktorý tu nie je len kulisou, ale aktívnym hráčom príbehu. Kamera zachytáva ulice, kaviarne a večerné svetlá mesta tak, že divák má chuť zbaliť si veci a vyraziť do nočného ruchu „veľkého jablka“.
Má hodnotenie 79 %
Kým na Rotten Tomatoes romantickej komédii udelili diváci pomerne vysoké hodnotenie – až 79 %, tak na filmovom portáli ČSFD mu svieti len 56 %. Diváci však v recenziách píšu, že ide o príjemnú a silnú romantiku.
„Film pôsobil veľmi príjemným dojmom, dialógy boli prirodzené, scenár bol skvelo napísaný, kamera a optika, akú používali, vizuálne podporovala estetickosť filmu.“
„Ja by som filmu udelil 8 bodov z 10,“ dodal ďalší z divákov.
Dokonalá zhoda mala premiéru v slovenských kinách len 14. augusta.
