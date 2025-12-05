Má iba 3 roky: Chlapček dosiahol nevídaný úspech. Je šachový génius, ako prvý prekonal historický rekord

Foto: ilustračná, Stefan64, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons / Facebook.com (Som Pratap Singh Solanki)

Michaela Olexová
Sarwagya Singh Kushwaha sa stal najmladším hráčom šachu v histórii, ktorý získal oficiálny FIDE rating.

Indický chlapček dosiahol šialený úspech vo veku troch rokov, siedmich mesiacov a 20 dní, čím prepísal doterajšie rekordy najmladších hráčov.

Držiteľ rekordu sa z neho stal po tom, čo na turnajoch vo svojom štáte aj v ďalších častiach krajiny porazil troch hráčov s ratingom Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE), čím splnil základnú podmienku pre prienik do prestížneho systému hodnotenia. Správu priniesol portál The Guardian.

Chceme, aby sa stal veľmajstrom

Rating FIDE je medzinárodný hodnotiaci systém hráčov šachu. Medzinárodná šachová federácia (FIDE) pomocou tohto systému meria silné stránky hráčov na základe ich výkonov. Ako upozorňuje The Guardian, rating nie je to isté ako rebríček. Na vrchole prestížneho systému bodovania sa dnes nachádza svetová jednotka Magnus Carlsen s hodnotením 2 824.

„Je pre nás veľkou cťou a hrdosťou, že sa náš syn stal najmladším hráčom šachu na svete, ktorý dosiahol umiestnenie v ratingu FIDE,“ prezradil chlapcov otec Siddharth Singh pre spravodajskú stanicu ETV Bharat.

„Chceme, aby sa stal veľmajstrom.“

India sa dlhodobo radí medzi šachové veľmoci. Je rodiskom talentov a vychovala hviezdy, akými je aktuálny majster sveta Gukesh Dommaraju či legendárny Viswanathan Anand, päťnásobný víťaz Svetového pohára.

Predchádzajúcim držiteľom rekordu v mladom veku bol krajan Anish Sarkar – rating FIDE získal minulý rok v novembri. V tom čase mal iba tri roky, osem mesiacov a devätnásť dní.

