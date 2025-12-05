Má iba 3 roky: Chlapček dosiahol nevídaný úspech. Je šachový génius, ako prvý prekonal historický rekord

Indický chlapček dosiahol šialený úspech vo veku troch rokov, siedmich mesiacov a 20 dní, čím prepísal doterajšie rekordy najmladších hráčov.
Držiteľ rekordu sa z neho stal po tom, čo na turnajoch vo svojom štáte aj v ďalších častiach krajiny porazil troch hráčov s ratingom Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE), čím splnil základnú podmienku pre prienik do prestížneho systému hodnotenia. Správu priniesol portál The Guardian.
Chceme, aby sa stal veľmajstrom
„Je pre nás veľkou cťou a hrdosťou, že sa náš syn stal najmladším hráčom šachu na svete, ktorý dosiahol umiestnenie v ratingu FIDE,“ prezradil chlapcov otec Siddharth Singh pre spravodajskú stanicu ETV Bharat.
„Chceme, aby sa stal veľmajstrom.“
India sa dlhodobo radí medzi šachové veľmoci. Je rodiskom talentov a vychovala hviezdy, akými je aktuálny majster sveta Gukesh Dommaraju či legendárny Viswanathan Anand, päťnásobný víťaz Svetového pohára.
Predchádzajúcim držiteľom rekordu v mladom veku bol krajan Anish Sarkar – rating FIDE získal minulý rok v novembri. V tom čase mal iba tri roky, osem mesiacov a devätnásť dní.
