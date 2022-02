V mladom veku sa teší z nevídaného úspechu. Len 16-ročný Ind porazil šachového majstra Magnusa Carlsena

Pri pohľade na Rameshbabua Praggnanandhaa by sa mohlo zdať, že je to len obyčajný chlapec. Opak je však pravdou, ukrýva sa v ňom výnimočný talent. Šach dokáže hrať tak, ako len málokto. Dôkazom je fakt, že počas šachového turnaja porazil majstra Magnusa Carlsena.

Mladý šachový talent neskrýval nadšenie

16-ročný Rameshbabu Praggnanandhaa, ktorému blízki hovoria Pragg, si získal obdiv šachového majstra Magnusa Carlsena počas turnaja Airthings Masters. Počas trvania hry si Pragg zachoval chladnú hlavu a ako píše portál CNN, nič na sebe nedal badať ani vtedy, keď videl, že päťnásobný svetový šampión Magnus urobil chybu. Hra bola mimoriadne rýchla a Pragg Magnusovi nedal šancu.

Až v momente, keď bolo jasné, že Carlsen nemá šancu vyhrať, si Pragg v šoku zakryl ústa rukou. Mladý indický šachista má skutočne dôvod na radosť, stal sa totiž najmladším hráčom, ktorý dokázal Magnusa od roku 2013 poraziť. Okrem toho, je len tretím Indom po Viswanathanovi Anandovi a Pentalaovi Harikrishnovi, ktorý dokázal Nóra poraziť.

Po turnaji sa Pragg vyjadril, že je nesmierne šťastný, avšak na otázku, ako plánuje víťazstvo osláviť, odpovedal, že je najvyšší čas pobrať sa do postele vzhľadom na to, ako neskoro sa súťaž odohrávala. Veď kto by aj mal chuť na slávnostnú večeru o pol tretej ráno?

Magnus sa vraj kvôli covidu nevedel sústrediť

Nikto nemohol predvídať, že hra dopadne v neprospech Carlsena. Zdalo sa, že šachový majster sa len zahrieva a podarilo sa mu vyhrať tri hry po sebe, zatiaľ čo Pragg si na konto pripísal tri po sebe nasledujúce prehry. Keď však oproti sebe k šachovnici zasadli Pragg a Magnus, 16-ročný chlapec bol naozaj odhodlaný nevzdať sa a majstra porazil po neuveriteľných 39 ťahoch.

Zdá sa, že Pragg má pred sebou skutočne sľubnú budúcnosť a už teraz je jednou z vychádzajúcich šachových hviezd. Šachu sa venuje už od útleho veku a mal len 10 rokov, keď sa v roku 2016 stal najmladším medzinárodným majstrom v histórii šachu. Mnoho ľudí predvídalo, že nasledujúce roky budú pre mladý talent skutočne zaujímavé a aj sa tak stalo.

Samozrejme, Magnus už taký nadšený nie je, Pragg je pre neho prekážkou na ceste za ďalšími titulmi. 31-ročný šachový mág si však myslí, že ho ovplyvnil koronavírus, s ktorým sa musel popasovať len niekoľko dní pred súťažou. Údajne sa počas turnaja už cítil dobre, mal však problém sústrediť sa na hru.