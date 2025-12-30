Má hodnotu 127 miliónov, heliport či pláž s bielym pieskom. Navaľného tím odhalil Putinovo sídlo na Kryme

Foto: Youtube (Алексей Навальный)

TASR
Matej Mensatoris
Navaľného tím tvrdí, že na Kryme odhalil luxusné sídlo pre Putina.

Spolupracovníci zosnulého ruského protikorupčného aktivistu Alexeja Navaľného v utorok zverejnili výsledok najnovšej investigatívy. Podľa nich luxusný komplex na pobreží Čierneho mora na anektovanom Kryme patrí prezidentovi Vladimirovi Putinovi. TASR o tom píše podľa webov navalny.com a denníka The Moscow Times.

Navaľného Nadácia pre boj proti korupcii (FBK) uvádza, že komplex v lokalite Mys Aja vznikol na mieste bývalej „Janukovyčovej dače“. Výstavba na tomto mieste však pokračovala aj po anexii Krymu Ruskom v roku 2014.

9000 metrov štvorcových

Pred ruskou anexiou pozemok v roku 2007 kúpila rodina bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, ktorý bol zosadený z funkcie počas Euromajdanu a utiekol do Ruska. Po ruskej anexii Krymu nehnuteľnosť zaradili pod Úrad pre správu prezidentského majetku.

FBK zverejnila mnoho fotografií, podľa ktorých na mieste „Janukovyčovej dače“ vznikla budova na ploche 9000 štvorcových metrov. Pribudol heliport, cesty, budovy pre personál, park, terasa, mólo a pláž s bielym pieskom. Publikovala aj pôdorysy a fotografie miestností s luxusným vybavením a zariadením na dezinfekciu vzduchu.

V roku 2017 novinári zistili, že sľuby guvernéra Krymu o prevode Janukovyčovej vily do štátneho vlastníctva sa nenaplnili. Prevzala ju sieť spoločností prepojených s Jurijom a Borisom Kovaľčukom, ktorí sa považujú za súčasť najbližšieho Putinovho kruhu.

Za 127 miliónov

FBK uviedla, že vlastnícka štruktúra sa podobá na schému identifikovanú v iných nehnuteľnostiach, ktoré prepojila s Putinom, vrátane rezidencie pri jazere Valdaj a rozľahlého paláca pri čiernomorskom letovisku Gelendžik.

Podľa zverejnených dokumentov areál spĺňa podmienky požadované pre dohľad ruskej Federálnej ochrannej služby, ktorá je zodpovedná za Putinovu bezpečnosť. Navaľného spolupracovníci odhadli jeho cenu na desať miliárd rubľov (127 miliónov dolárov).

V roku 2021 Navaľného tím zverejnil dvojhodinové video o vzniku luxusného paláca na pobreží Čierneho mora za viac ako miliardu dolárov, ktorý spriatelení oligarchovia údajne postavili pre Putina prostredníctvom siete schránkových spoločností. V priebehu necelého mesiaca malo video vyše 20 miliónov pozretí.

Kremeľ v tom čase poprel prepojenie paláca v Gelendžiku s Putinom, video však pomohlo vyvolať celoštátne protesty krátko pred uväznením Navaľného. Najvýznamnejší opozičný predstaviteľ neskôr vo väzení zomrel.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Medvedev sa vyhrážal Zelenskému, píše o blížiacej sa smrti. Jeho telo by chcel vystaviť v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac