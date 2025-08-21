Má 72 %, utekajte do kina! Videli sme návrat legendárnej komédie. Takmer 40 rokov baví svet, rozosmiala celú sálu

Aj po desaťročiach si ho užívajú dokonca „distingvovaní“ filmári, ktorí za normálnych okolností parodické a hlúpo „slapstickové“ snímky vyslovene odmietajú. Ale Derbina nie – a asi nikto nevie presne vysvetliť prečo. Podarilo sa to isté aj pokračovaniu Bláznivej strely, v ktorom už legendárny Leslie Nielsen chýba a úloha poručíka pripadla jeho filmovému synovi? Vybrali sme sa do kina, aby sme našli odpoveď – a teraz už vieme, či sa to oplatí aj vám.
Filmová novinka Bláznivá strela (The Naked Gun) má na ČSFD aktuálne 72 %, čo ju radí medzi „červené“, teda najlepšie hodnotené filmy. Takéto číslo napovedá minimálne toľko, že diváci po odchode z kina necítia sklamanie a už vôbec sa nesnažia pri pokladnici žiadať späť svoje peniaze.
Jeden z užívateľov na portáli označil tento film za komédiu, ktorá síce nebude patriť medzi najlepšie v roku 2025, no rozhodne je vydarená. My zvykneme navštevovať skôr premiéry vážnejšie ladených filmov, a preto si nie sme istí, či to máme s čím porovnať, no čo sa týka kvality, hodnotili by sme ho veľmi podobne.
Zostala novinka verná kultovému originálu?
Patríme do klubu skalných fanúšikov všetkých častí pôvodnej série s poručíkom Frankom Derbinom a zhodli sme sa, že táto novinka sa skutočne snaží zostať verná jej naratívu a humoru. Tvorcovia sa nepokúsili iba lacno zneužiť ikonické meno, ktoré začalo svoju púť pred takmer 40 rokmi (prvý film vyšiel v roku 1988), ale snažili sa pochopiť samotný koncept tvorby.
V niektorých momentoch sa im to podarilo naozaj skvelo, hoci ako celok sa podľa nás predsa len nevyrovnali originálom.
Stotožňujeme sa aj s inou recenziou na ČSFD, kde autor spomína, že vo filme sa objavujú pokusy o vtip tak často, až tie lepšie okamihy dokážu prekryť množstvo slabších. Neraz sme sa zasmiali nahlas a viacero scén rozosmialo celú kinosálu. Nechýbali trápne erotické dialógy, z ktorých sa vám zvraštia ústa, ani odpovede Franka, ktoré sú také absurdné, že si budete vymieňať nechápavé a pobavené krútenie hlavou s partnerom či priateľom, ktorý na túto snímku vyrazil s vami.
Na druhej strane však nechýbali ani momenty, keď po vyslovení hlášky zavládlo v sále úplné ticho. Za najsilnejší prvok možno považovať obsadenie akčnej ikony Liama Neesona – nie je to síce Nielsen, ten je iba jeden –, no jeho hypermaskulínny prejav dodáva filmu nečakanú a osviežujúcu energiu.
Aký je verdikt?
Ak teda premýšľate, či by ste si film užili aj vy, položte si zásadnú otázku: ste fanúšikmi „slapstick“ humoru, ktorý je typický groteskou, absurditou a preháňaním? V tejto novinke ho totiž nájdete neúrekom.
Ak patríte k ľuďom, ktorí tento typ humoru vyslovene nemôžu cítiť, zvoľte radšej iný film.
My túto komédiu odporúčame každému, kto hľadá nenáročnú oddychovku. Nie je to brak, ale ani budúca kultovka. Z kina sme odchádzali spokojní, zrelaxovaní a pobavení, pričom peniaze rozhodne neľutujeme. Ak očakávate snímku, ktorá kvalitou dosiahne na pôvodné klasiky, nemusíte sa náhliť.
No ak hľadáte niečo, čo sa k nim aspoň vzdialene približuje a nerobí im hanbu, utekajte do kina ešte tento víkend a sklamaní nebudete.
