Má 72 %, utekajte do kina! Videli sme návrat legendárnej komédie. Takmer 40 rokov baví svet, rozosmiala celú sálu

Foto: MovieStillsDB

Michaela Olexová
Tip na film
Legendárna policajná komédia je späť a na plátno sa vrátil poručík Frank Derbin, ktorý dokázal po celé dekády baviť ľudí zo všetkých kútov sveta.

Aj po desaťročiach si ho užívajú dokonca „distingvovaní“ filmári, ktorí za normálnych okolností parodické a hlúpo „slapstickové“ snímky vyslovene odmietajú. Ale Derbina nie – a asi nikto nevie presne vysvetliť prečo. Podarilo sa to isté aj pokračovaniu Bláznivej strely, v ktorom už legendárny Leslie Nielsen chýba a úloha poručíka pripadla jeho filmovému synovi? Vybrali sme sa do kina, aby sme našli odpoveď – a teraz už vieme, či sa to oplatí aj vám.

Filmová novinka Bláznivá strela (The Naked Gun) má na ČSFD aktuálne 72 %, čo ju radí medzi „červené“, teda najlepšie hodnotené filmy. Takéto číslo napovedá minimálne toľko, že diváci po odchode z kina necítia sklamanie a už vôbec sa nesnažia pri pokladnici žiadať späť svoje peniaze.

Viac z témy Tip na film:
1.
Nová česká komédia ovládla Netflix, Slováci sa na ňu vrhli ako diví: Úspech zožala aj v kinách, zarobila 3,6 milióna eur
2.
Túto novú romantickú komédiu musíte vidieť: Má skvelé herecké obsadenie a hodnotenie až 79 %
3.
Legendárna komédia, na ktorej sme vyrastali, je späť: Má hodnotenie 68 % a uvidíte v nej aj Pamelu Anderson
Zobraziť všetky články (325)

Jeden z užívateľov na portáli označil tento film za komédiu, ktorá síce nebude patriť medzi najlepšie v roku 2025, no rozhodne je vydarená. My zvykneme navštevovať skôr premiéry vážnejšie ladených filmov, a preto si nie sme istí, či to máme s čím porovnať, no čo sa týka kvality, hodnotili by sme ho veľmi podobne.

Zostala novinka verná kultovému originálu?

Patríme do klubu skalných fanúšikov všetkých častí pôvodnej série s poručíkom Frankom Derbinom a zhodli sme sa, že táto novinka sa skutočne snaží zostať verná jej naratívu a humoru. Tvorcovia sa nepokúsili iba lacno zneužiť ikonické meno, ktoré začalo svoju púť pred takmer 40 rokmi (prvý film vyšiel v roku 1988), ale snažili sa pochopiť samotný koncept tvorby.

V niektorých momentoch sa im to podarilo naozaj skvelo, hoci ako celok sa podľa nás predsa len nevyrovnali originálom.

Stotožňujeme sa aj s inou recenziou na ČSFD, kde autor spomína, že vo filme sa objavujú pokusy o vtip tak často, až tie lepšie okamihy dokážu prekryť množstvo slabších. Neraz sme sa zasmiali nahlas a viacero scén rozosmialo celú kinosálu. Nechýbali trápne erotické dialógy, z ktorých sa vám zvraštia ústa, ani odpovede Franka, ktoré sú také absurdné, že si budete vymieňať nechápavé a pobavené krútenie hlavou s partnerom či priateľom, ktorý na túto snímku vyrazil s vami.

Na druhej strane však nechýbali ani momenty, keď po vyslovení hlášky zavládlo v sále úplné ticho. Za najsilnejší prvok možno považovať obsadenie akčnej ikony Liama Neesona – nie je to síce Nielsen, ten je iba jeden –, no jeho hypermaskulínny prejav dodáva filmu nečakanú a osviežujúcu energiu.

Aký je verdikt?

Ak teda premýšľate, či by ste si film užili aj vy, položte si zásadnú otázku: ste fanúšikmi „slapstick“ humoru, ktorý je typický groteskou, absurditou a preháňaním? V tejto novinke ho totiž nájdete neúrekom.

Ak patríte k ľuďom, ktorí tento typ humoru vyslovene nemôžu cítiť, zvoľte radšej iný film.

Foto: MovieStillsDB

My túto komédiu odporúčame každému, kto hľadá nenáročnú oddychovku. Nie je to brak, ale ani budúca kultovka. Z kina sme odchádzali spokojní, zrelaxovaní a pobavení, pričom peniaze rozhodne neľutujeme. Ak očakávate snímku, ktorá kvalitou dosiahne na pôvodné klasiky, nemusíte sa náhliť.

No ak hľadáte niečo, čo sa k nim aspoň vzdialene približuje a nerobí im hanbu, utekajte do kina ešte tento víkend a sklamaní nebudete.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Legendárna komédia, na ktorej sme vyrastali, je späť: Má hodnotenie 68 % a uvidíte v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac