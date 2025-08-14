Legendárna komédia, na ktorej sme vyrastali, je späť: Má hodnotenie 68 % a uvidíte v nej aj Pamelu Anderson

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Tip na film
Na chvíľu zabudnite na legendárneho Leslie Nielsena. Je tu Liam Neeson v úlohe jeho syna, ktorý od svojho stvoriteľa toho pochytil viac než dosť.

Spomínate si ešte na komediálnu sériu Bláznivá strela s legendárnym Lesliem Nielsenom v hlavnej úlohe? V televízii kedysi bežala pravidelne a nech to znie akokoľvek neuveriteľne, od premiéry absolútne prvej snímky ubehlo už 37 rokov. Po nej uzreli svetlo sveta ešte ďalšie pokračovania. Na niekoľko rokov nastalo ticho, no teraz máme pre fanúšikov skvelé správy.

Do slovenských kín práve dorazilo pokračovanie, o ktorom sme ani netušili, že ho potrebujeme. No opak je pravdou. Je tu nová Bláznivá strela s hviezdnym hereckým obsadením a nadväzuje na pôvodnú filmovú sériu.

Viac z témy Tip na film:
1.
Do kín dorazila nová česká komédia: Čakali sme na ňu 11 rokov. Konečne sa dozvieme, ako skončí tento legendárny príbeh
2.
Nový filmový hit diváci milujú, má šialené hodnotenie 83 %. Jedna vec nás brutálne sklamala: Vieme, či stojí za to
3.
Tento film musíte vidieť: Chytí vás za srdce a zároveň udrží v napätí. Je absolútnym hitom, má hodnotenie 71 %
Zobraziť všetky články (322)

Poručík Frank Drebin junior, syn legendy policajného zboru a hrdinu pôvodnej Bláznivej strely, dostal na starosť prípad, ktorému sa rozhodne prísť na kĺb, nech to stojí, čo to stojí. Aj keď malo ísť o samovraždu, sestra obete Beth je presvedčená, že to tak nie je a Frank je ochotný urobiť čokoľvek, aby zločin odhalil. Pre neho predsa žiadne pravidlá neplatia…

Franka Drebina stvárňuje Liam Neeson a postavu Beth Pamela Anderson. Je to nečakaná kombinácia? Možno áno, no mimoriadne zaujímavá.

Diváci sú príjemne prekvapení

„Nová Bláznivá strela je prekvapivo vydarenou paródiou, ktorá dokáže nadviazať na ducha pôvodných filmov bez toho, aby ich len mechanicky opakovala,“ stojí v jednej z mnohých pozitívnych diváckych reakcií. „Po nie veľmi presvedčivých upútavkách, ktoré stáli dosť na Liamovi Neesonovi v sukni, som v kvalitu veľmi neveril a ani spokojné reakcie zahraničných kritikov na tom nič nezmenili, ale nová Bláznivá strela je fajn,“ podotkol niekto ďalší.

Na ČSFD svieti od prvých divákov výsledné hodnotenie 68 %, čo nie je vôbec zlé. Dokonca je možné, že keď ho uvidí širšie publikum, ešte narastie, no nechajme sa prekvapiť. Ľudí do kín môže pritiahnuť okrem vysokých čísel aj dávka nostalgie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fanúšikovia Johnnyho Deppa zošalejú: Herec sa vráti do Pirátov z Karibiku, ak bude splnená táto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac