Legendárna komédia, na ktorej sme vyrastali, je späť: Má hodnotenie 68 % a uvidíte v nej aj Pamelu Anderson

Spomínate si ešte na komediálnu sériu Bláznivá strela s legendárnym Lesliem Nielsenom v hlavnej úlohe? V televízii kedysi bežala pravidelne a nech to znie akokoľvek neuveriteľne, od premiéry absolútne prvej snímky ubehlo už 37 rokov. Po nej uzreli svetlo sveta ešte ďalšie pokračovania. Na niekoľko rokov nastalo ticho, no teraz máme pre fanúšikov skvelé správy.
Do slovenských kín práve dorazilo pokračovanie, o ktorom sme ani netušili, že ho potrebujeme. No opak je pravdou. Je tu nová Bláznivá strela s hviezdnym hereckým obsadením a nadväzuje na pôvodnú filmovú sériu.
Poručík Frank Drebin junior, syn legendy policajného zboru a hrdinu pôvodnej Bláznivej strely, dostal na starosť prípad, ktorému sa rozhodne prísť na kĺb, nech to stojí, čo to stojí. Aj keď malo ísť o samovraždu, sestra obete Beth je presvedčená, že to tak nie je a Frank je ochotný urobiť čokoľvek, aby zločin odhalil. Pre neho predsa žiadne pravidlá neplatia…
Franka Drebina stvárňuje Liam Neeson a postavu Beth Pamela Anderson. Je to nečakaná kombinácia? Možno áno, no mimoriadne zaujímavá.
Diváci sú príjemne prekvapení
„Nová Bláznivá strela je prekvapivo vydarenou paródiou, ktorá dokáže nadviazať na ducha pôvodných filmov bez toho, aby ich len mechanicky opakovala,“ stojí v jednej z mnohých pozitívnych diváckych reakcií. „Po nie veľmi presvedčivých upútavkách, ktoré stáli dosť na Liamovi Neesonovi v sukni, som v kvalitu veľmi neveril a ani spokojné reakcie zahraničných kritikov na tom nič nezmenili, ale nová Bláznivá strela je fajn,“ podotkol niekto ďalší.
Na ČSFD svieti od prvých divákov výsledné hodnotenie 68 %, čo nie je vôbec zlé. Dokonca je možné, že keď ho uvidí širšie publikum, ešte narastie, no nechajme sa prekvapiť. Ľudí do kín môže pritiahnuť okrem vysokých čísel aj dávka nostalgie.
