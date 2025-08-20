Ľudia toho majú plné zuby. Krok Williama a Kate im zdvihol tlak, podľa nich si neplnia kráľovské povinnosti

Foto: SITA

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Svojím rozhodnutím očividne pobúrili ostatných.

Chceli zapôsobiť na ľudí a venovať ostatným dojímavý odkaz, no postarali sa o pravý opak. Princ a princezná z Walesu sa ocitli v nepríjemnej situácii i napriek tomu, že vydali online jedno sentimentálne vyhlásenie. Bolo to pri príležitosti každoročnej oslavy v Spojenom kráľovstve, ktorá sa koná 14. augusta a súvisí s výročím kapitulácie Japonska spojeneckým silám počas druhej svetovej vojny. 

Tento rok si pripomíname 80 rokov od tohto monumentálneho kroku, ktorý nasledoval po atómových bombových útokoch na Hirošimu a Nagasaki v roku 1945. Pri príležitosti tohto dňa sa kráľ Karol III. prihovoril národu z Buckinghamského paláca. Počas šesťminútového vyhlásenia oslavoval „odvahu a kamarátstvo“ hrdinov, ktorí bojovali v Tichomorí a na Ďalekom východe v „najtemnejšej hodine ľudstva“ a spomenul tiež „plameň, ktorý bude horieť večne“, uvádza Tyla.

Zverejnili odkaz na internete

Neskôr sa kráľ spolu s kráľovnou Kamilou a premiérom Keirom Starmerom zúčastnil pamätnej bohoslužby v Národnom pamätnom arboréte v Staffordshire. Je však pozoruhodné, že na tohtoročných slávnostiach chýbali dvaja členovia monarchie, napriek tomu, že sa zvyčajne každoročnej akcie zúčastňujú.

Foto: SITA

Už týždeň pred pamätným dňom bolo oznámené, že sa William a Kate pamätného stretnutia nezúčastnia spolu so svojimi tromi deťmi, princom Georgeom, princeznou Charlotte a princom Louisom. Walesanskí manželia sa neskôr pokúsili nahradiť svoju neprítomnosť emotívnym vyhlásením, ktoré zdieľali na X.

„Dnes, pri príležitosti 80. výročia Dňa VJ, si pripomíname odvahu, obetavosť a odolnosť všetkých, ktorí slúžili. Dnes myslíme najmä na tie britské a commonwealthské jednotky, ktoré bojovali v ázijsko-tichomorskom regióne. Sme dlhodobo zaviazaní generácii, ktorá dala toľko veľa a ktorej budeme vždy vďační. Aby sme nezabudli. W & C,“ napísali na sociálnu sieť.

Ostatní si ich poriadne podali

