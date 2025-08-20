Ľudia toho majú plné zuby. Krok Williama a Kate im zdvihol tlak, podľa nich si neplnia kráľovské povinnosti

Chceli zapôsobiť na ľudí a venovať ostatným dojímavý odkaz, no postarali sa o pravý opak. Princ a princezná z Walesu sa ocitli v nepríjemnej situácii i napriek tomu, že vydali online jedno sentimentálne vyhlásenie. Bolo to pri príležitosti každoročnej oslavy v Spojenom kráľovstve, ktorá sa koná 14. augusta a súvisí s výročím kapitulácie Japonska spojeneckým silám počas druhej svetovej vojny.
Tento rok si pripomíname 80 rokov od tohto monumentálneho kroku, ktorý nasledoval po atómových bombových útokoch na Hirošimu a Nagasaki v roku 1945. Pri príležitosti tohto dňa sa kráľ Karol III. prihovoril národu z Buckinghamského paláca. Počas šesťminútového vyhlásenia oslavoval „odvahu a kamarátstvo“ hrdinov, ktorí bojovali v Tichomorí a na Ďalekom východe v „najtemnejšej hodine ľudstva“ a spomenul tiež „plameň, ktorý bude horieť večne“, uvádza Tyla.
Zverejnili odkaz na internete
Neskôr sa kráľ spolu s kráľovnou Kamilou a premiérom Keirom Starmerom zúčastnil pamätnej bohoslužby v Národnom pamätnom arboréte v Staffordshire. Je však pozoruhodné, že na tohtoročných slávnostiach chýbali dvaja členovia monarchie, napriek tomu, že sa zvyčajne každoročnej akcie zúčastňujú.
Už týždeň pred pamätným dňom bolo oznámené, že sa William a Kate pamätného stretnutia nezúčastnia spolu so svojimi tromi deťmi, princom Georgeom, princeznou Charlotte a princom Louisom. Walesanskí manželia sa neskôr pokúsili nahradiť svoju neprítomnosť emotívnym vyhlásením, ktoré zdieľali na X.
Today, on the 80th anniversary of VJ Day, we remember the courage, sacrifice, and resilience of all who served. Today we especially think of those British and Commonwealth troops who fought in the Asia-Pacific.
We owe an enduring debt to the generation who gave so much, and to…
— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 15, 2025
„Dnes, pri príležitosti 80. výročia Dňa VJ, si pripomíname odvahu, obetavosť a odolnosť všetkých, ktorí slúžili. Dnes myslíme najmä na tie britské a commonwealthské jednotky, ktoré bojovali v ázijsko-tichomorskom regióne. Sme dlhodobo zaviazaní generácii, ktorá dala toľko veľa a ktorej budeme vždy vďační. Aby sme nezabudli. W & C,“ napísali na sociálnu sieť.
Nahlásiť chybu v článku