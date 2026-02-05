Ľudia sa sťažujú, vadí im Kaliňákova obrovská LED obrazovka: Hlavné mesto reaguje, nemá s tým čo spraviť

Reprofoto: Facebook/Jaroslav Naď, TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
TASR
Obyvatelia sa sťažujú na svetelný smog, mestská časť pri LED obrazovke na Kukurici nemá právomoci.

Bratislavské Nové Mesto si je vedomé obáv obyvateľov v súvislosti s veľkou LED obrazovkou na budúcom sídle Ministerstva obrany (MO) SR, známom ako Kukurica, a to aj v kontexte v minulosti problematickej LED obrazovky na budove Tržnice na Trnavskom mýte.

Keďže však v tomto prípade ide o objekt a pozemok vo vlastníctve rezortu, mestská časť nemá na novú obrazovku žiadny dosah. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytla vedúca referátu komunikácie Martina Goffová.

Skúsenosti z minulosti a kompetencie rezortu

„Mestská časť si je vedomá obáv obyvateľov. Aj na základe skúseností z minulosti, najmä s LED obrazovkou na Tržnici, chápeme, že podobné prvky môžu pôsobiť rušivo a prispievať k vizuálnemu smogu v meste,“ skonštatovala Goffová. Keďže však v tomto prípade patrí objekt spolu s pozemkom predmetnému ministerstvu, rezort obrany nemal podľa nej povinnosť žiadať mestskú časť o súhlas na umiestnenie LED obrazovky.

Keďže ide zároveň o stavbu vojenskej správy, všetky potrebné povolenia vydáva ministerstvo obrany, odbor riadenia špecializovanej štátnej správy, oddelenia stavebného poriadku, ako vojenský stavebný úrad. „Mestská časť nemá možnosť ovplyvniť rozhodnutie o osadení ani prevádzke tejto obrazovky,“ podotkla Goffová.

Sťažnosti na stavebné práce v minulosti

Na otázku, či evidujú aktuálne oficiálne sťažnosti zo strany obyvateľov, odpovedala záporne. Obyvatelia zatiaľ formálne žiadosti mestskej časti neadresovali, svoje obavy obavy podľa nej vyjadrili niektorí znepokojení obyvatelia iba prostredníctvom sociálnych sietí. Tí kritizujú nielen samotnú LED obrazovku, ale aj nočné vysvietenie budovy, teda svetelný smog ničiaci pokoj. „Je to veľmi smutné, že sa na toto musíme dívať,“ odkazujú niektorí.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Momentálne mestská časť neeviduje ani sťažnosti od obyvateľov v súvislosti so stavebnými prácami. Vlani sa občania sťažovali na hlučnosť niektorých prác a opakované rušenie nočného pokoja, ktoré vyústili do stretnutia vedenia mestskej časti s Bytovou agentúrou rezortu Ministerstva obrany (BARMO), na ktorom sa dohodli na istých pravidlách.

Rekonštruovaná budova slúžila rezortu obrany od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala, v roku 2017 ju úplne zatvorili. Po rekonštrukcii sa má stať sídlom rezortu. LED obrazovku chce rezort využívať na prezentáciu informácií či rezortných aktivít.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac