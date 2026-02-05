Ľudia sa sťažujú, vadí im Kaliňákova obrovská LED obrazovka: Hlavné mesto reaguje, nemá s tým čo spraviť

Bratislavské Nové Mesto si je vedomé obáv obyvateľov v súvislosti s veľkou LED obrazovkou na budúcom sídle Ministerstva obrany (MO) SR, známom ako Kukurica, a to aj v kontexte v minulosti problematickej LED obrazovky na budove Tržnice na Trnavskom mýte.
Keďže však v tomto prípade ide o objekt a pozemok vo vlastníctve rezortu, mestská časť nemá na novú obrazovku žiadny dosah. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytla vedúca referátu komunikácie Martina Goffová.
Skúsenosti z minulosti a kompetencie rezortu
„Mestská časť si je vedomá obáv obyvateľov. Aj na základe skúseností z minulosti, najmä s LED obrazovkou na Tržnici, chápeme, že podobné prvky môžu pôsobiť rušivo a prispievať k vizuálnemu smogu v meste,“ skonštatovala Goffová. Keďže však v tomto prípade patrí objekt spolu s pozemkom predmetnému ministerstvu, rezort obrany nemal podľa nej povinnosť žiadať mestskú časť o súhlas na umiestnenie LED obrazovky.
Keďže ide zároveň o stavbu vojenskej správy, všetky potrebné povolenia vydáva ministerstvo obrany, odbor riadenia špecializovanej štátnej správy, oddelenia stavebného poriadku, ako vojenský stavebný úrad. „Mestská časť nemá možnosť ovplyvniť rozhodnutie o osadení ani prevádzke tejto obrazovky,“ podotkla Goffová.
Sťažnosti na stavebné práce v minulosti
Na otázku, či evidujú aktuálne oficiálne sťažnosti zo strany obyvateľov, odpovedala záporne. Obyvatelia zatiaľ formálne žiadosti mestskej časti neadresovali, svoje obavy obavy podľa nej vyjadrili niektorí znepokojení obyvatelia iba prostredníctvom sociálnych sietí. Tí kritizujú nielen samotnú LED obrazovku, ale aj nočné vysvietenie budovy, teda svetelný smog ničiaci pokoj. „Je to veľmi smutné, že sa na toto musíme dívať,“ odkazujú niektorí.
Momentálne mestská časť neeviduje ani sťažnosti od obyvateľov v súvislosti so stavebnými prácami. Vlani sa občania sťažovali na hlučnosť niektorých prác a opakované rušenie nočného pokoja, ktoré vyústili do stretnutia vedenia mestskej časti s Bytovou agentúrou rezortu Ministerstva obrany (BARMO), na ktorom sa dohodli na istých pravidlách.
Rekonštruovaná budova slúžila rezortu obrany od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala, v roku 2017 ju úplne zatvorili. Po rekonštrukcii sa má stať sídlom rezortu. LED obrazovku chce rezort využívať na prezentáciu informácií či rezortných aktivít.
