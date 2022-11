Ľudia chcú vidieť príbeh mladého Snapea: Pre vidinu zisku môžu vzniknúť nové filmy zo sveta Harryho Pottera, má to háčik

Mnohí fanúšikovi Harryho Pottera poznajú knihy z dielne J. K. Rowlingovej naspamäť. A rovnako aj ich filmové adaptácie, ku ktorým sa pravidelne vracajú. Viete si ale predstaviť, že by vznikol nový film z tohto čarodejníckeho sveta a opäť by ste zažili ten pocit, že uvidíte nepoznané dobrodružstvo? Nie je to až také nereálne. Podľa Variety generálny riaditeľ Warner Bros., David Zaslav, investorom oznámil, že spoločnosť má záujem priniesť nové filmy o Harrym Potterovi. Aby ale svoje plány mohli zrealizovať, potrebujú Rowlingovej súhlas.

David Zaslav má v hlave takúto myšlienku, pretože vidí veľký potenciál v rozvíjaní franšíz, akými sú Batman, Superman, ale aj Pán prsteňov, Hry o tróny a, samozrejme, Harry Potter.

Chce vyťažiť z ambícií Harryho Pottera všetko

Dodal, že film z tohto sveta už nepriniesli na strieborné plátna už celé roky. A faktom je, že Harry Potter a tvorba DC im v uplynulých 25 rokoch zabezpečila podstatné zisky. Takže chce z úspechu Pottera a ambícií, ktorý celosvetovo má, vyťažiť čo najviac.

Ako vysvetľuje UNILAD, aby sa toto mohlo stať realitou, musia mať súhlas od autorky J. K. Rowlingovej, ktorej kontroverzné výroky v uplynulých rokoch mnohých pobúrili.

Ako by prípadné filmy zo sveta Harryho Pottera mohli vyzerať, je nateraz nejasné. Fanúšikovia však majú svoje očakávania a podelili sa o ne na Twitteri.

Warner Bros Discovery wants to make more #HarryPotter films if JK Rowling agrees pic.twitter.com/b1V9PZau0G — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) November 3, 2022

Príbeh o Snapeovi aj Voldemortovi

Jeden z nich prišiel s nápadom na prequel, ktorý by si pravdepodobne našiel množstvo priaznivcov. Mohol by sa sústrediť na pôsobenie rodičov Harryho Pottera na Rokforte a ich vzťahu so Severusom Snapeom, ktorý patrí nepochybne medzi jednu z najobľúbenejších postáv.

Ďalším nápadom bolo urobiť samostatný film o postave Lorda Voldemorta.

Či ale ďalšie filmy o Harrym Potterovi skutočne vzniknú, je zatiaľ otázne. Tento nápad však už teraz delí ľudí na dva tábory. Kým jedna skupina je z neho nadšená, ďalší majú obavy alebo dokonca tvrdia, že si ich radšej ani nepozrú.