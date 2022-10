Diváci omdlievali, vracali, utekali z kín, jeden dokonca zomrel: Kontroverzné horory, ktoré nedokázali ľudia dopozerať

Kým niektorí ľudia hororový žáner milujú a dokážu hltať jeden takýto film za druhým, ďalší sa mu radšej vyhýbajú veľkým oblúkom. O tom, že niektoré snímky pôsobili na divákov skutočne intenzívne, svedčia aj tieto nepríjemné udalosti, ktoré sa odohrali v sálach kín, či pri premietaniach a médiá zaplavili správy o tom, ako pri ich sledovaní divákom prišlo nevoľno od žalúdka či dokonca odpadávali.

Článok pokračuje pod videom ↓

Terrifier 2 (2022)

ČSFD: 64 %

IMDb: 6,6/10

Najnovším hororom, ktorý poriadne preveril divákov v amerických kinách, je snímka Terrifier 2, ktorá nadväzuje na rovnomennú jednotku. V hlavnej úlohe sa vracia s klaunom nazývaným Art, pre ktorého sa halloweenska noc nesie v znamení šialeného vyčíňania. V tomto prípade sa zameria na dvojicu súrodencov, na ktorých čakajú poriadne krušné momenty.

Horor nie je pre slabé povahy, o čom sa presvedčili aj niektorí diváci. Napríklad jeden z nich sa na Twitteri zdôveril, že sa stal v kine svedkom nepríjemného incidentu. Muž sediaci za ním pri sledovaní omdlel a narazil pri tom do jeho kresla. Dokonca videl, ako niekto sálu opúšťa. A nebol jediný. „Môj priateľ omdlel a kino zavolalo sanitku,“ priznal ďalší. „Je to prvý film v mojom živote, pri ktorom som čítal správy o ľuďoch, ktorí vracali a omdlievali v kine a keď som ho uvidel, úplne som im rozumel,“ uviedol iný v reakcii na nový horor.

Upozornenie na scény, ktoré nie sú vhodné pre každého, vydal aj režisér, ktorý navyše potenciálnym divákom pridal jedno odporúčanie. A to, aby si najprv pozreli prvú časť a potom usúdili, či zvládnu pokračovanie.

Titán / Titane (2021)

ČSFD: 59 %

IMDb: 6,6/10

BBC vo svojej recenzii označilo za najšokujúcejší film roka 2021 Titán. Hlavnou hrdinkou snímky je Alexia, ktorá v detstve prežije autonehodu, ktorá však na nej zanechá trvalé zdravotné problémy. Prvá vec, ktorú podľa Variety po odchode z nemocnice urobí, je to, že dá bozk autu, ktoré ju „znetvorilo“. Titane sa uberá tým najšialenejším spôsobom, aký si možno ani nedokážete hneď na prvú predstaviť. V Alexii sa prebudí nová vášeň k autám. Tá sexuálna.

Počas premietania v Cannes, ktoré sa uskutočnilo 13. júla, opustila sálu až dvadsiatka divákov, ktorá nedokázala dopozerať zverstvá, ktoré sa diali pred nimi na plátne. Dokonca boli privolaní záchranári. Ako informoval NewsBeezer, keď sa televízia BFM pýtala divákov odchádzajúcich z premietania, čo hovoria na film, uviedli, že mali nutkanie na vracanie alebo dokonca dostali nervové záchvaty.

V zajatí démonov 2 / The Conjuring 2 (2016)

ČSFD: 78 %

IMDb: 7,3/10

Pokračovanie úspešného hororu V zajatí démonov sa odohráva v severnom Londýne, kde život slobodnej matky so štyrmi deťmi terorizujú paranormálne javy.

S premietaním dvojky V zajatí démonov sa spája skutočne zvláštny incident. The Independent uviedol, že v indickom kine pri jeho sledovaní prišlo 65-ročnému mužovi ťažko na hrudníku. Po prevezení do nemocnice sa ho už lekárom nepodarilo zachrániť a zomrel. Túto smutnú udalosť ale sprevádzala aj zvláštna udalosť.

The Independent s odvolaním na Times of India spomína, že keď malo byť telo mŕtveho muža prevezené do inej nemocnice, záhadne zmizlo aj so šoférom. Napriek tomu, že mnohých svojho času uchvátili nadprirodzené vysvetlenia tejto záhady, britský denník dodáva, že na to, čo sa udialo, musí existovať racionálne vysvetlenie.

Dobrú noc, mami / Goodnight Mommy (2014)

ČSFD: 64 %

IMDb: 6,7/10

Keď sa mama dvojičiek vráti z plastickej operácie, má obväzmi zahalenú tvár. Chlapcom sa niečo na nej nezdá, správa sa totiž inak. Uvedomia si, že predtým taká nebola a začnú mať podozrenie, že sa pod bielou maskou ukrýva cudzia žena. Rakúsky horor sa tento rok dočkal aj svojho amerického remaku.

Jeden z dvojice režisérov, Severin Fiala, v rozhovore pre IndieWire prezradil, že pri premietaní filmu dvaja ľudia omdleli. Sám to však nevnímal ako nič negatívne, práve naopak.

Ľudská stonožka / The Human Centipede (2009)

ČSFD: 45 %

IMDb: 4,4/10

Asi nikoho neprekvapí, že sa do tohto zoznamu dostala neslávne preslávená Ľudská stonožka, o ktorej počuli aj tí, ktorí ju nikdy nevideli. V hlavnej úlohe vystupuje chirurg, ktorý sa rozhodne „stvoriť“ ľudskú stonožku prepojenú tráviacimi traktami mimoriadne zvráteným spôsobom.

Ľudská stonožka nie je vhodná pre slabé žalúdky, respektíve ju iba minimum divákov dokáže pozerať a dopozerať až do konca. Kvôli zvráteným a nechutným scénam ľudia pri jej premietaní nielenže opúšťali kiná, ale aj vracali, píše Metro.

Antikrist / Antichrist (2009)

ČSFD:67 %

IMDb: 6,5/10

Rovnako nie je ničím prekvapivým, že diváci opúšťali kiná či omdlievali pri premiére kontroverzného filmu z dielne režiséra Larsa von Triera, ktorému takéto šokovanie divákov nie je vôbec cudzie. BuzzFeed uvádza, že pri snímke Antikrist ľudia v davoch opúšťali kiná a najmenej štyria diváci omdleli.

Antikrist je mysteriózny psychologický horor, ktorý ukazuje manželský pár vydávajúci sa po tragickej strate dieťaťa na samotu do lesa. Uzdravujúca terapia sa tu ale nekoná a na diváka čaká poriadne drsné sledovanie, pred ktorým, ak „neutečie“, tak si minimálne bude zakrývať oči.

Záhada Blair Witch / The Blair Witch Project (1999)

ČSFD: 71 %

IMDb: 6,5/10

Trojica filmárov, ktorá vycestovala do lesov blízko Marylandu v roku 1994 záhadne zmizla. Po niekoľkých mesiacoch sa ale objavil filmový materiál, ktorý sa im podarilo nakrútiť a odhaľuje, čo sa im skutočne stalo, uvádza oficiálny text distribútora.

Horor Záhada Blair Witch je nakrútený štýlom mokumentu, teda tvári sa ako realita, aj keď ňou vlastne nie je. Britské Metro uvádza, že diváci jeho sledovanie neniesli ľahko a prežívali ho skutočne intenzívne.

CBS News priniesol správy o tom, ako zamestnanci kín musia po premietaní tohto filmu upratovať zvratky, ktoré tu po sebe ľudia nechávajú. A to sa im nepáčilo, keďže išlo o nadštandard, ktorý v rámci svojej práce robiť nemajú.

Exorcista / The Exorcist (1973)

ČSFD: 82 %

IMDb: 8,0/10

Film, ktorý už dlhé desaťročia šokuje svojich divákov a nedovoľuje im v noci pokojne spávať. Exorcista je snáď najznámejší film s tematikou exorcizmu a ukazuje príbeh dievčatka, ktoré sa pred očami divákov postupne mení a medicína jej nedokáže pomôcť. Napokon je privolaný na pomoc exorcista

Ak sa pri filmoch radi bojíte, tento je pre vás povinnou jazdou. Nie je však pre každého. Dôkazom je aj incident, ktorý sa odohral pri jeho premietaní. Zdesení diváci utekali z kinosál, dokonca jeden z nich omdlel. Ako informovala BBC, snímka mu dokonca privodila žalúdočné problémy a keď mala premiéru v Londýne, pred kinosálou vonku museli byť odstavené sanitky.

Na jednej strane obrovská kontroverzia a na druhej obdivovaný a oceňovaný film, ktorý sa dodnes považuje za jeden z najlepších vôbec a vo svojom žánri má slabú konkurenciu. Je nutné však dodať, že od doby jeho vzniku sa hranice toho, čo vidíme v kinách a na obrazovkách, značne posunuli, takže dnešný divák ho vníma inak, než ten pred takmer 50 rokmi.