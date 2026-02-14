Ľudí farba vody vystrašila: Rieka na juhu Slovenska je už 4 roky znečistená, telá rýb obsahujú arzén

Foto: FB/Orosz Örs

Nina Malovcová
TASR
Nebezpečné látky v rybách pretrvávajú.

Telá rýb v Slanej obsahujú aj štyri roky po prvotnom znečistení rieky banskými vodami nebezpečný arzén a ich konzumácia je naďalej zakázaná. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR vlani v jednej zo vzoriek zistila aj prekročenie limitu ortuti, situáciu v rieke naďalej monitorujú.

Rybári z Gemera sa medzičasom pustili do opätovného zarybnenia rieky, v ktorej najznečistenejšom úseku zahynuli v roku 2022 takmer všetky organizmy. Lov a následnú konzumáciu rýb zo Slanej zakázali štátne úrady v dôsledku kontaminácie arzénom ešte na jar 2024. V rieke monitorujú aj obsah ďalších chemických prvkov ako ortuť, olovo, kadmium, nikel či urán-238.

Zákaz lovu a konzumácie trvá

„Vzhľadom na to, že koncentrácia arzénu a ortuti sa vo svalovine rýb neustále zvyšuje, existuje reálny predpoklad zvýšeného rizika z možnej kontaminácie konzumáciou rýb chytených z rieky Slaná pre ľudí, a tým ohrozenia zdravia a života ľudí,“ pripomenula začiatkom februára na sociálnej sieti ŠVPS.

V rámci monitoringu na rieke Slaná bolo v roku 2025 odobratých z rôznych lokalít šesť vzoriek rýb. Vo vzorke odobranej v júni v Lenartovciach v Rimavskosobotskom okrese bolo zistené aj prekročenie maximálneho limitu ortuti.

„V katastri obce Štrkovec bola nameraná hodnota arzénu 0,091 miligramu na kilogram. Zároveň boli v roku 2025 prijaté opatrenia aj na odstavnom ramene rieky Slaná – Indiánskom jazere, kde boli u rýb vo veku jeden až dva roky zistené hodnoty arzénu,“ priblížila ŠVPS.

Rybári rieku opäť zarybňujú

Rybári z Gemera začali banskými vodami znečistenú rieku po niekoľkých rokoch v niektorých lokalitách opäť zarybňovať. „Už keď tam vie niečo prežiť, tak nech sa to množí. Aj keď, žiaľ, na úkor toho, že v ich telách sa hromadí arzén,“ skonštatoval pre TASR aktivista a člen miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Rožňave Tibor Varga.

Rieka už podľa jeho slov, našťastie, nie je znečistená takým extrémnym množstvom železa ako na začiatku, kedy oranžové sedimenty rybám upchávali žiabre a spôsobovali ich udusenie. „Na prvých desiatich kilometroch rieky vtedy vyhynulo 99 percent organizmov,“ pripomenul Varga.

Práce v bani a ďalšie kroky štátu

V bani v Nižnej Slanej, z ktorej už štyri roky do rieky Slaná vytekajú kontaminované banské vody, Rudné bane koncom vlaňajška ukončili práce v podzemí. Zamerané boli najmä na zníženie výtoku banských vôd do vodného toku. Štátny podnik v decembri pre TASR skonštatoval, že v roku 2026 bude pokračovať v monitoringu kvality a množstva vytekajúcich banských vôd a príprave územia a projektových podkladov pre prípadné budúce riešenie situácie.

Foto: TASR/Milan Kapusta

Podľa miestnych rybárov štátom vykonané opatrenia v uplynulých rokoch síce prispeli k zníženiu znečistenia, no celkovú situáciu nevyriešili. „Išlo len o práce, ktoré zabránili vtekaniu väčšieho množstva vody do častí bane, kde by sa táto voda mala kontaminovať. No žiadna úpravňa vody nebola postavená, takže to naďalej vyteká do rieky, i keď v menšej miere,“ skonštatoval Varga s tým, že nebezpečné látky ako arzén sa tak budú naďalej hromadiť v sedimentoch rieky.

Plány na revitalizáciu a vyšetrovanie

Bývalé vedenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v súvislosti so znečistením Slanej avizovalo aj prípravu projektu pre budúcu revitalizáciu rieky spočívajúcu aj v odstránení kontaminovaných sedimentov, stratégiu mal vypracovať Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Envirorezort na otázky TASR k príprave projektu revitalizácie vodného toku nereagoval, v stanovisku skonštatoval, že súčasná vláda v roku 2024 uvoľnila finančné prostriedky na banské záchranné a zabezpečovacie práce v Nižnej Slanej. „Predovšetkým ide o realizáciu banskej časti projektu, ale tiež o akútne záchranné práce realizované hlavnou banskou záchrannou službou,“ uviedlo ministerstvo.

Rieka Slaná je znečisťovaná od februára 2022 v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná. Prípadom znečistenia rieky Slaná sa v uplynulých rokoch zaoberala aj enviropolícia. Vyšetrovateľ koncom vlaňajšieho apríla trestné stíhanie zastavil s tým, že výtok silne mineralizovaných vôd z banského diela do vodného toku je výsledkom nepredvídateľnej udalosti a systémového zlyhania. Vzniknuté škody na životnom prostredí v rámci policajného vyšetrovania vyčíslili na viac ako 357 miliónov eur.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac