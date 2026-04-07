Lucid opísala nečakané rozhodnutie, ktoré navždy zmenilo jej život. Realita ju rýchlo dobehla

Vyčerpanie, tlak a neustála zodpovednosť ju dostali do bodu, keď si uvedomila, že takto ďalej fungovať nedokáže.
To, čo malo byť len krátkym únikom z každodenného kolotoča povinností, sa napokon zmenilo na zásadné rozhodnutie, ktoré jej od základov zmenilo život. Svoj príbeh pre magazín Eva priblížila známa mejkap artistka Lucia Sládečková, vystupujúca pod prezývkou Lucid, ktorá už niekoľko rokov žije v exotickom Thajsku spolu so svojou 8-ročnou dcérou Lýdiou a mamou.
Útek, ktorý sa zmenil na nový začiatok
Za jej rozhodnutím nestála náhla impulzívnosť, ale dlhodobé vyčerpanie a obrovská zodpovednosť, ktorú niesla na pleciach.
„Pôvodne malo ísť len o predĺženú dovolenku. Vyhorela som. Moja životná situácia ma nútila pracovať čoraz viac. Som mama, ktorú nikto finančne nepodporuje. Dva týždne po pôrode som sa musela vrátiť do práce. Podporujem aj rodičov s nízkym dôchodkom a synovca. Jednoducho živím šesť ľudí, plus zvieratá. Bola som už unavená a bola som unavená aj z konkurenčného boja v mojej profesii. Takže som potrebovala reset,“ prezradila.
Zlomový moment prišiel úplne nečakane – v čase, keď už mala byť myšlienkami inde. „Dve hodiny pred odletom z Thajska som zistila, že dom, ktorý sme si počas dovolenky prenajímali, je na predaj. A okamžite som sa rozhodla, že ho beriem,“ povedala.
