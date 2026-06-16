Rusko by malo uzavrieť dohodu s Ukrajinou, tvrdí Trump. Dejú sa tam vraj šialené veci

Záber na Volodymyra Zeleneského a Donalda Trumpa poćas rokovania

Foto: X - ZelenskyyUa

Roland Brožkovič
TASR
Americký prezident sa dnes stretol s Volodymyrom Zelenským.

Vo francúzskom kúpeľnom meste Évians-les-Bains aktuálne prebieha ostro sledovaný summit skupiny G7, na ktorý bola prizvaná aj Ukrajina. Jedným z hlavných tém je aj vojna v tejto krajine a celý svet tak čaká, na čom sa lídri dohodnú.

Americký prezident Donald Trump v utorok na spomínanom summite G7 povedal, že Rusko by malo uzavrieť dohodu s Ukrajinou o ukončení vojny. Zároveň potvrdil, že sa ráno stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým sa plánuje rozprávať aj neskôr počas dňa.

Veľká nevraživosť

„Pozrite, Rusko by malo uzavrieť dohodu. Rusko prišlo o obrovské množstvo ľudí, a rovnako tak aj Ukrajina. Minulý mesiac prišli spolu o 35 000 vojakov… To, čo sa tam deje, je šialené,“ vyhlásil Trump. Šéf Bieleho domu tiež povedal, že v nedeľu telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Medzi ukrajinským a ruským lídrom podľa neho panuje „veľká nevraživosť“.

Záber na Volodymyra Zeleneského a Donalda Trumpa poćas rokovania
Foto: X – ZelenskyyUa

Trump sa tiež vyjadril k situácii s Iránom, s ktorým USA dosiahli memorandum o porozumení zameranom na ukončenie vojny na Blízkom východe. Odmietol tvrdenia, že Spojené štáty investujú v islamskej republike. „Nemáme žiadnu povinnosť investovať peniaze v Iráne,“ vyhlásil. Reagoval tak na správy o tom, že USA sú pripravené umožniť založenie investičného fondu pre Irán výmenou za súhlas Teheránu s konečnou dohodou.

Hlavným cieľom tejto dohody je podľa neho to, že Irán nezíska jadrovú zbraň. Tvrdí, že dohoda, ktorú označil za férovú a dobrú, prechádza do druhej fázy, pričom neuviedol žiadne podrobnosti.

V prípade Libanonu Trump povedal, že Izrael bojuje s militantným hnutím Hizballáh „príliš dlho a veľa ľudí je zabíjaných“. Na otázku či je frustrovaný z izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, odpovedal, že majú dobrý vzťah, no líder židovského štátu musí podľa neho „konať zodpovednejšie“ voči Libanonu. „Bez USA by neexistoval žiadny Izrael… lebo žiadny iný prezident by nebol ochotný urobiť to, čo ja,“ konštatoval.

Podľa svojich slov navrhol Izraelu, že dočasný prezident Sýrie Ahmad Šara by sa mal vysporiadať s Hizballáhom, keďže izraelská operácia v Libanone spôsobuje veľké straty na životoch. Prezident USA tvrdí, že Šara robí „skvelú prácu“ a ak Izrael „nedokáže urobiť tú svoju (proti Hizballáhu) bez toho, aby zabil všetkých ostatných,“ tak ju urobí Sýria.

„Nie som spokojný s tým, ako Izrael postupoval voči Libanonu a Hizballáhu. Mali by byť schopní zvládnuť túto úlohu rýchlejšie,“ konštatoval Trump.

Ukrajina zasiahla rafinériu

Vojna na Ukrajine medzitým pokračuje a Ukrajina dnes zasiahla dôležitú rafinériu spoločnosti Gazpromneft v Moskve. Tá sa následne ocitla v plameňoch. Požiar spôsobil ukrajinský dron, ktorý do nej dnes ráno narazil. Rafinéria sa nachádza približne 15 km od Kremľa. Rusko oznámilo dočasné obmedzenia na letiskách v okolí hlavného mesta.

Horiaca rafinéria v Moskve
Foto: X/Volodymyr Zelenskyy

Ako píše Ukrajinská pravda, ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že od včera do dnešného rána ruské sily zničili 172 bezpilotných lietadiel nad ruskými regiónmi a dočasne okupovanými územiami. Moskovská ropná rafinéria je najväčším zariadením na spracovanie ropy v Moskovskej oblasti. Zabezpečuje viac ako tretinu dopytu po palivách v Moskve, zásobuje letiská a vyrába približne 30 druhov ropných produktov.

Počet dronových útokov na ruské rafinérie sa od začiatku roka zdvojnásobil, čo viedlo k úplnému alebo čiastočnému zastaveniu spracovania ropy a poklesu výroby benzínu, nafty a leteckého paliva. Vyplýva to z oficiálnych údajov, sociálnych sietí a výpočtov agentúry Reuters.

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