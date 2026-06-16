Na narodeninách Trumpa sa mal odohrať masaker: Útok prekazila FBI, malo dôjsť k výbuchu aj streľbe

Americký prezident Donald Trump oslávil cez víkend svoje 80. narodeniny. Na pompéznych oslavách nechýbali rôzne kontroverzie. Asi najväčšia boli zápasy MMA zápasníkov v klietke, kde sa trávnik pred Bielym domom premenil na arénu. Na záver nechýbal ani ohňostroj.
Všetko však mohlo byť aj inak, no bezpečnostné zložky tomu zabránili. Tie totiž prekazili možný útok na podujatie zmiešaných bojových umení s názvom UFC Freedom 250, ktorý sa uskutočnil v nedeľu v Bielom dome, oznámil v utorok riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel.
Hrozil útok na oslavách
Na tejto akcii sa zúčastnil aj americký prezident Donald Trump, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a príspevku Patela na sieti X. „Vďaka rýchlej reakcii FBI, našich partnerov a ministerstva spravodlivosti v rámci operácie vo viacerých štátoch je teraz vo väzbe viacero osôb a plánované útoky sa podarilo úplne prekaziť,“ napísal Patel na X.
FBI sa o možnej hrozbe dozvedel v stredu 10. júna, len niekoľko dní pred podujatím. Podľa Patela išlo o osoby, ktoré nepochádzali z oblasti hlavného mesta. Agentúra AP informuje, že dosiaľ nie je známy charakter možnej hrozby. Ďalšie podrobnosti by orgány podľa očakávania mohli zverejniť ešte v utorok.
Bezpečnostné zložky zadržali päť osôb z viacerých štátov vrátane Kalifornie, Missouri a Ohio, povedal pre AP predstaviteľ bezpečnostných zložiek hovoriaci pod podmienkou zachovania anonymity. Podujatie v Bielom dome sa konalo pri príležitosti 80. narodenín prezidenta Donalda Trumpa ako súčasť osláv 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti.
Útok na Michelle Obamovú
V uctievanom sídle americkej demokracie sedel Trump s tisíckami jasajúcich fanúšikov, zatiaľ čo sa bojovníci Ultimate Fighting Championship (UFC) navzájom mlátili niekedy až “na kašu”.
Na mieste sa nachádzalo približne 4 000 divákov a väčšinou išlo o smotánku, vrátane Marka Zuckerberga, poľského prezidenta Nawrockého či Tysona Furyho. Ďalšie desaťtisíce ľudí sledovali zápasy na veľkoplošných obrazovkách v centre Washingtonu. Podľa Bieleho domu náklady na podujatie vo výške približne 60 miliónov dolárov (51,6 milióna eur) hradila samotná organizácia UFC.
Fighter Justin Gaethje zdolal španielsko-gruzínskeho Iliu Topuriu a získal titul v ľahkej váhe v hlavnom zápase večera. Američan zvíťazil pred oficiálnym koncom, keďže jeho súper mal zranenú, krvavú a napuchnutú tvár. Následne Trump a prvá dáma Melania vstúpili do krvavej klietky, aby zablahoželali Gaethjemu, ktorý prezidentovi zaželal všetko najlepšie k narodeninám.
Kritici celé podujatie označili za nevkusné znevažovanie Bieleho domu. Jeden z bojovníkov Josh Hokit spustil slovný útok na bývalú prvú dámu a kričal do mikrofónu pred Trumpom: “Michelle Obamová je muž, mám pravdu, Amerika?” Na začiatku večera vyšiel Trump z Oválnej pracovne a prešiel pozdĺž slávnej kolonády West Wing po boku šéfa UFC Dana Whitea. Dvojica stála na Trumanovom balkóne počas štátnej hymny a preletu 12 vojenských lietadiel.
Samotné zápasy sa odohrali v obrovskej aréne s názvom “The Claw”, ktorá bola vyššia ako samotný Biely dom, pričom hlava USA a prvá dáma sedeli vedľa klietky. Zápasy sa skončili obrovským ohňostrojom. Pred Bielym domom bola veľká obrazovka, pri ktorej sa zhromaždili fanúšikovia, a podujatie sledovali odtiaľ. Jeden z nich povedal, že od Trumpa bolo povolenie turnaja na trávniku v sídle demokracie “sebectvom”, ale keďže je “lídrom, tak má hlavné slovo”.
Mark Toone, 50-ročný veterán námornej pechoty, dodal, že duely boli “úplne symbolické a reprezentatívne pre americkú kultúru”.
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