Veľká banka upraví svoj cenník: Klientov čakajú nové poplatky aj drahšie zahraničné prevody

Klientov Slovenskej sporiteľne čakajú od leta viaceré zmeny, ktoré sa dotknú platieb, investovania aj úverov. Banka upraví svoj cenník od 1. júla 2026 a pri niektorých transakciách si budú musieť ľudia výrazne priplatiť. Najväčšiu pozornosť vzbudzuje nový poplatok za prevody do Bieloruska, ktorý dosiahne až 200 eur.
Na zmeny upozornil portál Finančný kompas. Banka ich vysvetľuje novými legislatívnymi pravidlami, vývojom na finančných trhoch aj rozšírením investičných možností pre klientov.
Za prevod do Bieloruska si klienti výrazne priplatia
Najvýraznejšia zmena sa týka zahraničných platieb smerujúcich do Bieloruska. Slovenská sporiteľňa uvádza, že zahraničné sprostredkovateľské banky zvýšili poplatky za spracovanie takýchto transakcií.
Pri prevode na účet vedený v bieloruskej banke sa preto po novom uplatní poplatok 200 eur. Týka sa platieb realizovaných s podmienkou OUR, keď všetky náklady znáša odosielateľ platby. Suma sa klientovi automaticky odpíše z účtu.
George dostane nové investičné programy
Zmeny čakajú aj klientov investujúcich cez Georgea. Investovanie sa po novom rozdelí do troch programov s názvami STANDARD, EXPLORE a TRADE. Program STANDARD zostane bez väčších zmien. EXPLORE bude určený ľuďom, ktorí investujú pravidelnejšie a chcú využívať širšie možnosti investovania.
Mesačný poplatok bude minimálne 3 eurá alebo 0,7 % ročne z hodnoty investičného majetku. Najvyšší program TRADE bude stáť minimálne 9 eur mesačne alebo 1 % ročne. Klienti získajú viac transakcií mesačne aj prístup k rozšíreným investičným možnostiam vrátane krypto ETP produktov.
Niektoré poplatky banka naopak zruší
Od novembra 2026 banka zruší poplatok za vystavenie potvrdenia pri spotrebných úveroch, povolenom prečerpaní aj kreditných kartách. Dobrou správou môže byť aj to, že vybrané QR a SEPA platby zostanú do konca roka 2027 bez poplatku.
