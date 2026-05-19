Slafkovský má na dosah životný úspech, na majstrovstvá nepríde: Zahrá si finále Východnej konferencie NHL

Roland Brožkovič
TASR
Slafkovský strávil na ľade 23:07 min. a vyslal na bránku súpera tri strely.

Hokejisti Montrealu aj so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským postúpili v zámorskej NHL do finále Východnej konferencie, čo je v podstate semifinále celej súťaže. Canadiens zvíťazili v rozhodujúcom siedmom stretnutí série na ľade Buffala 3:2 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:3 na zápasy. Slafkovský odohral viac ako 23 minút, no v dueli nebodoval. Montreal sa v boji o postup do finále profiligy stretne s Carolinou Hurricanes.

Montreal sa nakopol už v úvodnej tretine, v ktorej skórovali Phillip Danault a Zachary Bolduc. „Habs“ však dvojgólové vedenie v priebehu zápasu stratili. Znížiť sa podarilo v 34. minúte Jordanovi Greenwayovi a vyrovnať dokázal v siedmej minúte tretieho dejstva kapitán Rasmus Dahlin.

Už len štyri tímy

Hrdinom duelu i celej série bol Alex Newhook. Dvadsaťpäťročný útočník strelil postupový gól Montrealu v 12. minúte predĺženia, keď sa presadil strelou spoza hráča pod lapačku fínskeho brankára Ukku Pekku Luukkonena. Newhook v sérii proti Sabers gólovo explodoval, strelil v nej šesť gólov. Na konte ich má v play off celkovo sedem, svoj prvý zaznamenal tiež v siedmom zápase predošlej série s Tampou Bay, v ktorej bol rovnako autom víťazného gólu.

Rozhodnúť dve série v siedmom zápase sa mu podarilo ako druhému hráčovi v histórii súťaže. Pred ním to dokázal iba Nathan Horton v roku 2011, keď jeho Boston Bruins aj so Zdenom Chárom vyhral Stanleyho pohár.

Montreal začne sériu proti Caroline v noci na piatok na ľade víťaza základnej časti na východe. Hurricanes sa prebojovali do konferenčného finále po dvoch suverénnych triumfoch nad Ottawou a Philadelphiou (oba 4:0 na zápasy). Vo finále Západnej konferencie si zmerajú sily tímy Colorado Avalanche a Vegas Golden Knights. Víťazi týchto dvoch sérií sa následne stretnú vo veľkom finále.

USA pozastavili účasť v spoločnej obrannej rade s Kanadou: Trump kritizuje výdavky spojencov

Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
