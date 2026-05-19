Slováci sa opäť „zbláznili“ do hokeja: Radšej sa posaďte, zápasy našich pozerá neuveriteľné množstvo divákov

Minulý týždeň sa začali majstrovstvá sveta v hokeji a ako už býva zvykom, tento turnaj spája krajinu a celé Slovensko dva týždne fandí našim. Inak to nie je ani tento rok a o zápasy je rekordný záujem.
Našich chlapci majú za sebou dve úspešné vystúpenia, keď porazili Nórsko a Taliansko. Dnes o 20.20 nás však čaká doteraz zrejme najťažší súper v podobe Slovinska. Zápasy pritom tento rok opäť vysiela Televízia JOJ a tá zverejnila neuveriteľné štatistiky.
Takmer 1,5 milióna
Zápas Slovenska proti Taliansku sledovalo neuveriteľných 1,5 milióna divákov, informuje televízia v tlačovej správe. „Duel Taliansko – Slovensko dosiahol bez štúdií popoludní na TV JOJ v univerzálnej CS sledovanosť 21,7 % (997-tisíc divákov, Rtg(000)), s podielom na trhu 61 % (Shr%), pričom zasiahol 1 472 000 divákov (Cov000). Zápas spolu s analýzami zo štúdií celkovo zasiahli až 1 504 000 divákov (Cov000) nad 12 rokov.“
„Záverečná tretina zápasu zaujala najviac mužov vo veku 45 – 54, ktorí dosiahli sledovanosť až 34,1 % (Rtg%) a podiel 73,2 % (Shr%) a mužov 35 – 44, u ktorých bola sledovanosť zápasu 30,8 % (Rtg%) a podiel až 75,3 % (Shr%). U mladých mužov vo veku 15 – 24 bol podiel tretiny vysoký, 87,3 % (Shr%), a u mužov 25 – 34 dosiahol až 93,1 % (Shr%),“ dodala televízia.
Veľmi dobré čísla mal aj prvý zápas našich. Duel dosiahol počas soboty v univerzálnej cieľovej skupine sledovanosť 16,2 % (Rtg%) – (744-tisíc divákov, Rtg(000)) pri podiele na trhu 60,3 % (Shr%) a zasiahol 1 147 000 divákov (Cov000). Zápas spolu so štúdiami mal celkovo zásah až 1 191 000 divákov nad 12 rokov.
Nahlásiť chybu v článku