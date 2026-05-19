Slováci sa opäť „zbláznili“ do hokeja: Radšej sa posaďte, zápasy našich pozerá neuveriteľné množstvo divákov

Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Roland Brožkovič
Veľmi dobré čísla mal aj prvý zápas našich.

Minulý týždeň sa začali majstrovstvá sveta v hokeji a ako už býva zvykom, tento turnaj spája krajinu a celé Slovensko dva týždne fandí našim. Inak to nie je ani tento rok a o zápasy je rekordný záujem.

Našich chlapci majú za sebou dve úspešné vystúpenia, keď porazili Nórsko a Taliansko. Dnes o 20.20 nás však čaká doteraz zrejme najťažší súper v podobe Slovinska. Zápasy pritom tento rok opäť vysiela Televízia JOJ a tá zverejnila neuveriteľné štatistiky.

Takmer 1,5 milióna

Zápas Slovenska proti Taliansku sledovalo neuveriteľných 1,5 milióna divákov, informuje televízia v tlačovej správe. „Duel Taliansko – Slovensko dosiahol bez štúdií popoludní na TV JOJ v univerzálnej CS sledovanosť 21,7 % (997-tisíc divákov, Rtg(000)), s podielom na trhu 61 % (Shr%), pričom zasiahol 1 472 000 divákov (Cov000). Zápas spolu s analýzami zo štúdií celkovo zasiahli až 1 504 000 divákov (Cov000) nad 12 rokov.“

„Záverečná tretina zápasu zaujala najviac mužov vo veku 45 – 54, ktorí dosiahli sledovanosť až 34,1 % (Rtg%) a podiel 73,2 % (Shr%) a mužov 35 – 44, u ktorých bola sledovanosť zápasu 30,8 % (Rtg%) a podiel až 75,3 % (Shr%). U mladých mužov vo veku 15 – 24 bol podiel tretiny vysoký, 87,3 % (Shr%), a u mužov 25 – 34 dosiahol až 93,1 % (Shr%),“ dodala televízia.

Veľmi dobré čísla mal aj prvý zápas našich. Duel dosiahol počas soboty v univerzálnej cieľovej skupine sledovanosť 16,2 % (Rtg%) – (744-tisíc divákov, Rtg(000)) pri podiele na trhu 60,3 % (Shr%) a zasiahol 1 147 000 divákov (Cov000). Zápas spolu so štúdiami mal celkovo zásah až 1 191 000 divákov nad 12 rokov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku rastú až dve reštaurácie McDonaldu. Veľká značka mieri do nových lokalít

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac