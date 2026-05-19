Predseda poľského parlamentu prišiel na Slovensko, odmietol sa stretnúť s Ficom. Môže za to jeho návšteva v Moskve

Návšteva vysokopostaveného poľského politika v Bratislave prerástla do diplomatického odkazu smerom k vláde Roberta Fica. Predseda poľského Sejmu Włodzimierz Czarzasty sa totiž počas pondelkovej návštevy Slovenska vedome vyhol stretnutiu so slovenským premiérom. Dôvodom mala byť Ficova cesta do Moskvy a jeho kontakty s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Na situáciu upozornil portál PolskieRadio, ktorého článok si všimol aj Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska. Czarzasty následne bez diplomatických obalov priznal, že nešlo o náhodu. „Ak politik z demokratickej strany nemusí stretávať ľudí, ktorí sa stretávajú s Putinom, nemal by to robiť,“ povedal pre poľský rozhlas.
Vyjadrenie okamžite rezonovalo aj na Slovensku. Bývalý minister zahraničných vecí upozornil, že ide o ďalší moment, ktorý podľa neho ukazuje, ako sa Slovensko pod vedením Roberta Fica vzďaľuje od časti európskych partnerov.
Namiesto premiéra rokoval s Rašim
Poľský politik sa počas návštevy stretol iba s predsedom parlamentu Richardom Rašim. Rokovali na Bratislavskom hrade a hlavnými témami boli fungovanie Vyšehradskej skupiny, eurofondy či povojnová obnova Ukrajiny.
Czarzasty zároveň kritizoval fungovanie V4 v období, keď mal podľa jeho slov silný vplyv maďarský premiér Viktor Orbán. Toho označil za politika blízkeho Vladimirovi Putinovi. „Nevideli sme veľký zmysel vo Vyšehradskej skupine, keď bol premiér jednej z členských krajín priateľom Putina, ktorého považujeme za nepriateľa,“ vyhlásil po stretnutí.
Slovensko prevezme vedenie Vyšehradskej skupiny
Richard Raši po rokovaní zdôraznil význam krajín V4 v rámci Európskej únie. Politici diskutovali aj o možnosti pozvať predsedu ukrajinského parlamentu Ruslana Stefančuka na budúce rokovanie skupiny.
Raši pripomenul, že Slovensko prevezme predsedníctvo V4 od 1. júla 2026. „Naozaj by sme chceli, aj po všetkých zmenách, ktoré sa udiali po voľbách, ktoré prebehli, aby Vyšehradská štvorka ťahala za jeden povraz,“ vyhlásil. Podľa predsedu parlamentu majú krajiny V4 dostatočnú silu na to, aby presadzovali spoločné záujmy v Európskej únii.
Za jednu z najdôležitejších tém označil povojnovú obnovu Ukrajiny. Tvrdí, že práve Slovensko, Poľsko a Maďarsko môžu zohrávať významnú úlohu, keďže ide o susedné krajiny. Raši zároveň uviedol, že na obnove Ukrajiny by sa mohli podieľať aj slovenské firmy, čo by mohlo pomôcť regiónom pri hraniciach s Ukrajinou.
