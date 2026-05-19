Ruská armáda začala cvičenia s jadrovými zbraňami: Na manévre zvolali tisíce vojakov

Ruská armáda v utorok začala trojdňové vojenské cvičenia s jadrovými zbraňami, do ktorých sú zapojené tisíce vojakov po celej krajine. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Cvičenia sa uskutočnia v dňoch 19. až 21. mája, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Od 19. do 21. mája 2026 vykonávajú Ozbrojené sily Ruskej federácie cvičenie zamerané na prípravu a použitie jadrových síl pre prípad hrozby agresie,“ uviedlo vo vyhlásení ministerstvo obrany v Moskve.
Podobné cvičenie aj v Bielorusku
Agentúra AFP pripomína, že jadrové manévre Moskvy prebiehajú v čase, keď Kyjev eskaluje svoje dronové útoky proti Rusku, ako aj v čase, keď ruský prezident Vladimir Putin smeruje na dvojdňovú návštevu Číny.
Aj Bielorusko medzitým ešte v pondelok oznámilo, že spustilo vojenské cvičenie zamerané na použitie jadrových zbraní. Manévre podľa Minsku nie sú bezpečnostnou hrozbou pre región ani namierené proti ktorejkoľvek krajine. Bielorusko má na svojom území jadrové zbrane Ruska, pripomína agentúra Reuters.
