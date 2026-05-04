Zdá sa, že sa zopakuje situácia z predošlej série. Diváci Let’s Dance majú jasno v tom, kto by mal vyhrať

Dana Kleinová
Let’s Dance
Neboli spokojní s tým, že vypadol Jablonský.

Obľúbená tanečná šou sa oficiálne blíži ku koncu. V noci diváci zistili mená finálovej trojice, pričom všetci vedeli, že vybrať, kto vypadne, bude extrémne náročné. V súťaži totiž ostali najlepší z najlepších a ako viackrát diváci poznamenali, vyhrať si zaslúži každý z nich. Možno preto majú problém zhodnúť sa na mene jednoznačného víťaza.

Podľa prvotných dojmov pred začiatkom súťaže bol favoritom na výhru Ján Koleník. Hneď za ním bol Jakub Jablonský a trojicu obľúbencov uzatváral Kristián Baran. Nikoho tak neprekvapilo, keď sa práve títo traja dostali až do semifinále. Jablonský aj Koleník sa pritom v predošlých kolách ocitli v rozstrele, čím sa ukázalo, že hoci ľudia môžu mať svojich favoritov, ak im neposielajú hlasy, v súťaži ich neudržia.

Túto nedeľu sa situácia zopakovala a práve títo dvaja sa opäť ocitli na chvoste priazne, pričom bolo jasné, že jeden z nich tým pádom bude musieť vypadnúť. Nakoniec sa do finále neprebojoval Jakub Jablonský s tanečnou partnerkou Aničkou Riebauerovou.

Mal vypadnúť niekto iný

Ako sa však ukázalo, diváci v komentároch dali jasne najavo, že sa im výsledok tohto kola nepáčil a mal podľa nich vypadnúť niekto iný. Mnohí pritom spomínali práve Janka Koleníka.

 

„Jakub a Zuzana mali byť vo finále a Janko Kolenik už iba ako divák, už predošlé kolá sa mu moc nepodarili,“ odkázala diváčka. „Vypadnúť mal Koleník,“ súhlasila ďalšia.

„Tiež mám ten názor. Koleník ako herec top, v Let’s Dance mal už vypadnúť. Myslím, že aj Gabika bola lepšia. Na to, že v mladosti tancoval a ostatní vôbec, mal by tancovať lepšie. Dúfam, že Zuzka to vyhrá s Matyášom,“ pridala sa tretia.

Našli sa však aj komentáre na štýl: „Podľa mňa mal vypadnúť Baran.“ alebo „Škoda, tiež som toho názoru že Baran mal vypadnúť Jakub bol určite lepší.“

Z týchto reakcií pritom vyplýva, že zatiaľ čo sa diváci nevedia zhodnúť na tom, kto z mužov si zaslúžil vypadnúť a nedosahuje na výkony ostatných, kritika sa oblúkom vyhla Zuzane Porubjakovej.

Zdá sa tak, že práve ona je momentálne horúcou adeptkou na víťazstvo, hoci sa v minulosti tiež ocitla v ohrození, zatiaľ čo Kristián Baran nie, a tak sa zdá, že keď ide o oficiálne divácke hlasovanie, najväčšiu podporu má práve on. Ak by sa pritom rozhodovalo o víťazovi medzi nimi dvoma, zopakovala by sa situácia z desiatej série, ktorú nakoniec vyhral Baran a Porubjaková skončila na druhom mieste.

