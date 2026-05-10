Hrdo bez detí: Celebrity, ktoré povedali “nie” materstvu a dali prednosť životu bez záväzkov

Keď sa povie “šťastný život”, väčšina ľudí si automaticky predstaví rodinu a deti ako prirodzenú súčasť naplnenia života. No čoraz viac známych osobností otvorene ukazuje, že táto predstava nemusí platiť pre každého.
Niektoré celebrity sa rozhodli ísť úplne inou cestou a vedome sa vzdali rodičovstva – nie zo smútku či nedostatku možností, ale preto, že ho jednoducho nepovažujú za svoju životnú prioritu, ako píše portál The List. Aj keď rozhodnutia známych tvárí často vyvolávajú silné reakcie verejnosti, od nechápavých otázok až po kritiku, otvorene hovoria o tom, že život bez detí im prináša slobodu, priestor na kariéru, osobný rozvoj či pokoj, ktorý by inak možno nemali. Mnohí zároveň zdôrazňujú, že nejde o odmietanie rodiny alebo detí ako takých, ale o vedomú voľbu, ktorá im najviac vyhovuje.
Miley Cyrus
Ako každý mladý človek, aj Miley Cyrus zastáva silné názory a jeden z nich súvisí s jej rozhodnutím zostať bezdetná vo svojich tridsiatich rokoch. Postoj popovej hviezdy, držiteľky ceny Grammy, k tejto téme koliduje s jej obavami o planétu a nespočetnými problémami, s ktorými dnes bojuje, od klimatických zmien až po politickú nečinnosť.
“Kým nebudem mať pocit, že moje dieťa bude žiť na Zemi s rybami vo vode, neprivediem inú osobu na svet, aby sa s tým zaoberala,“ povedala držiteľka ceny Grammy pre Elle a dodala, že nie je sama, ktorá sa prikláňa k tomuto myšlienkovému riešeniu planéty.
“My mileniáli sa nechceme rozmnožovať, pretože vieme, že Zem to nezvládne,“ pokračovala Miley Cyrus, ktorá pochádza z veľkej rodiny s piatimi súrodencami. Roky tak sledovala, čo všetko obnáša materstvo a starostlivosť o deti. “Je to veľa zodpovednosti, oddanosti a energie,“ povedala pre The New York Times a uviedla, že v nej chýbala vášeň, ktorá by poháňala takéto odhodlanie.
