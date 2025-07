Letná sloboda s laserovou operáciou očí: Vrhnite sa do vĺn bez okuliarov

Musíš si vybrať medzi rozmazaným videním pri kúpaní a podráždením očí so šošovkami v slanej vode. Obdobie, kedy môžu horúčavy spôsobovať nepohodlie, je náročné aj bez dioptrických pomôcok. Existuje riešenie, ktoré ťa natrvalo zbaví dioptrií a umožní ti prežiť leto s maximálnym pocitom slobody.

Relaxovanie pri vode bez obmedzení

Každý, kto chce mať energetické a zábavné leto, sa teší na zaplnenie programu nočným životom alebo kúpaním sa vo vode pod slnečnými lúčmi. Krásne počasie si pýta svoju daň s vysokými teplotami a zábava sa môže zmeniť na nepríjemný zážitok, keď nosíš dioptrické pomôcky. Dokonca aj pri kontaktných šošovkách môžeš zažiť komplikácie, ktoré ťa môžu vzďaľovať od plnohodnotných letných zážitkov. „Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že šošovky naozaj neskutočne obmedzujú. Rovnako aj cez leto, keď chcete ísť na dovolenku a kúpať sa. Vtedy som ich po jednom použití vyhodila, lebo som sa bála infekcie. Každý deň na dovolenke vyhodiť šošovky nie je lacná záležitosť. Pri kúpaní sa so šošovkami vždy hrozí infekcia, preto operácia odľahčí človeka od tejto komplikácie,“ opisuje svoju skúsenosť zdravotná sestra z očnej kliniky NeoVízia, Lucia Čulíková.

Krátka operácia, ktorá mení životy

Zrak je najdôležitejší zmysel človeka a jeho kvalita ovplyvňuje aj samotnú kvalitu života. S dobrým zrakom tvoje dovolenky pri vode naberú nové rozmery, keďže uvidíš za horizont mora, ale aj z blízka na malé zrnká piesku. Stačí sa objednať na vyšetrenie v renomovanej očnej klinike a operáciu môžeš stihnúť ešte pred dovolenkou. Viac sa dozvieš počas návštevy oftalmológa, ktorý na základe tvojich špecifických parametrov navrhne ďalší postup. „Na renomovaných, kvalitných očných klinikách vám spravia veľmi dôsledné predoperačné vyšetrenie, na základe ktorého vieme určiť, či ste vhodným kandidátom na akúkoľvek operáciu očí. Akonáhle sú parametre vyhovujúce, vyberieme vám najlepší operačný postup, ktorý vám nielen odstráni dioptrie, ale aj naplní vaše predstavy pooperačného videnia,“ opisuje postup lekár a primár očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči.

Lepší zrak s lepšou cenou

V NeoVízii ponúkajú len tú najlepšiu očnú starostlivosť s individuálnym prístupom lekárov. Nekončí to pri samotnej starostlivosti, keďže majú výhodnú alternatívu pre ľudí, ktorí majú zložitú finančnú situáciu. Vďaka splátkovému kalendáru NeoVízie si môžeš dopriať zrak svojich snov a zároveň si rozložiť platbu bez navýšenia až na 12 mesiacov. Či si vhodným kandidátom na operáciu zistíš pri vyšetrení, kde ti špičkový odborný tím vysvetlí detailne tvoje možnosti, či už sa to týka financií alebo zákroku. Dôveru v NeoVíziu má aj jej vlastný personál, keďže mnohí z nich operáciu absolvovali priamo na svojom pracovisku. „Bezbolestnú operáciu som podstúpil aj ja a môj nový zrak mi do života priniesol novú slobodu, pohodlie a precíznosť pri práci očného chirurga“, hovorí MUDr. Radovan Piovarči.

Rozlúč sa so striedaním slnečných a dioptrických okuliarov a objednaj sa na vyšetrenie do NeoVízie. Tak podstúpiš zákrok na certifikovanej očnej klinike, ktorá vlastní certifikát kvality ISO a ocenenie Superbrands už ôsmy rok za sebou. Sieť očných kliník NeoVízia má pobočky po celom Slovensku s ambulanciami v Ružomberku a Trnave a očnými klinikami v Bratislave a Poprade.