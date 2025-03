Lenka Šóošová prelomila mlčanie. Konečne odhalila prvé veľké plány po skončení v Teleráne a pochválila sa novinkami

Takmer 20 rokov patrila známa moderátorka medzi tváre markizáckeho Telerána, v ktorom spríjemňovala rána televíznym divákom. O to viac mnohých šokoval jej odchod po takej dlhej dobe. Nebolo to však pre ňu vôbec jednoduché. Úspešná relácia jej prirástla k srdcu, hoci bola presvedčená o tom, že sa dobre rozhodla. Odvtedy je však tajomnejšia a nebolo úplne jasné, čomu sa venuje. Až doteraz.

Neskončila len Lenka Šóošová, ale aj jej kolega Roman Juraško, ktorý sa presunul do Reflexu. Hoci on prezradil, čo mal v pláne, Lenka zaryto mlčala. Vyslovila len potrebu oddychu, a taktiež prízvukovala dôležitosť rodiny, ktorá sa stala jej prioritou. Aj keď spomenula nejaké autorské projekty, na ktoré by sa chcela zamerať, žiadne detaily neprezradila. Fakt, že si dala voľno, potvrdila ešte minulý rok pre Plusku.

„Po 30 rokoch v médiách mám aktuálne sabbatical (neplatené pracovné voľno, pozn. red.). Ďalšie oficiálne smerovanie mojej kariéry budem komunikovať až v novom roku. Aktuálne sa naplno venujem rodine, sebe a charitatívnym projektom,” ozrejmila bývalá moderátorka. Dnes to vyzerá tak, že hoci ju nebudeme vidieť na televíznych obrazovkách pred kamerami, jej hlas sa začne ozývať v novom podcaste.

Vrhla sa na podcast

Nedávno informovala svojich fanúšikov na sociálnej sieti o podcaste s názvom Medúza, na ktorom pracuje. Má ju pod palcom nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá pomáha ženám a deťom žiť život bez násilia. Ide pre Lenku o novú výzvu, ktorú však považuje za splnený sen.

„V rámci rôznych spoluprác som za ostatný rok mala rôzne aj na kameru, ktoré však boli šírené prostredníctvom YouTube alebo Instagramu. A mnohé ďalšie sú aj teraz vo fáze príprav, ide najmä o vzdelávacie formáty. Spojila som sily s profesionálnymi kreatívcami a spoločne kreujeme všetko, čo momentálne produkujem. Je to taký splnený sen, môcť sa slobodne realizovať s ‚vlastným‘ kreatívnym tímom, s ktorým ste profesijne aj ľudsky na 100 % zladení,” uviedla.

Hovorí sa, že keď niečo skončí, niečo nové sa začína. Aby sa u Lenky mohlo niečo začať, musela ukončiť jednu vec. A hoci to bolo pre ňu ťažké, pozerá sa na to s nadhľadom. „Za náročné som považovala ukončiť niečo, čo bolo súčasťou mojich dní, môjho života, môjho „ja“ dlhých 20 rokov. Bolo to ako odísť z krásneho vzťahu. Ale všetko má svoju životnosť a vraví sa, že je umenie vedieť v správny čas skončiť,“ priznala Lenka.

