Lekári sú rozhorčení: Namiesto analýzy vakcín mohli dané peniaze zachrániť život ťažko chorým pacientom

Financie, ktoré boli využité na analýzu mRNA vakcín, mohli byť využité tam, kde denne chýbajú – na liečbu reálnych pacientov a záchranu konkrétnych ľudských životov. Zhodnotil to Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP). Vyzýva v tejto súvislosti vládu SR, aby prestala plytvať verejnými zdrojmi pod vplyvom populizmu a „sebaprezentácie“.
„Poisťovne nám často odmietajú uhradiť život zachraňujúcu liečbu pre ťažko chorých pacientov alebo z rozpočtových dôvodov nezabezpečia indikované vyšetrenia. Pacienti sú tak neraz odkázaní hradiť si potrebnú liečbu sami, mnohí dokonca prostredníctvom verejných zbierok. O to väčšie rozčarovanie u nás vyvoláva fakt, že štát investoval 350 000 eur do analýzy mRNA vakcín, ktorých bezpečnosť a účinnosť už dlhodobo potvrdzujú európske liekové autority aj svetová vedecká komunita,“ uviedol ZAP.
Analýza potvrdila bezpečnosť vakcín
Upozornili, že výsledok analýzy potvrdil len to, čo je dávno známe, a to, že vakcíny sú bezpečné. „Vakcíny, ktoré zachránili milióny ľudských životov na celom svete, ktoré odporúčame našim rizikovým pacientom a ktorými chránime aj seba ako zdravotníkov,“ podotkol ZAP.
SAV vo štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
Reakcia na tvrdenia Petra Kotlára
O dokončení analýzy SAV informovala koncom júla. Avizovala, že o výsledkoch je pripravená informovať, len čo rezort zdravotníctva stanoví termín. O otestovanie vzoriek vakcín požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) SAV ešte v apríli.
Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.
Odborníci zo SAV mali zanalyzovať prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii i vplyv prítomných látok na ľudský organizmus. Analýza mala stáť približne 350 000 eur.
Nahlásiť chybu v článku