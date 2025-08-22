Lekári sú rozhorčení: Namiesto analýzy vakcín mohli dané peniaze zachrániť život ťažko chorým pacientom

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Koronavírus
Zväz ambulantných poskytovateľov kritizuje analýzu mRNA vakcín.

Financie, ktoré boli využité na analýzu mRNA vakcín, mohli byť využité tam, kde denne chýbajú – na liečbu reálnych pacientov a záchranu konkrétnych ľudských životov. Zhodnotil to Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP). Vyzýva v tejto súvislosti vládu SR, aby prestala plytvať verejnými zdrojmi pod vplyvom populizmu a „sebaprezentácie“.

„Poisťovne nám často odmietajú uhradiť život zachraňujúcu liečbu pre ťažko chorých pacientov alebo z rozpočtových dôvodov nezabezpečia indikované vyšetrenia. Pacienti sú tak neraz odkázaní hradiť si potrebnú liečbu sami, mnohí dokonca prostredníctvom verejných zbierok. O to väčšie rozčarovanie u nás vyvoláva fakt, že štát investoval 350 000 eur do analýzy mRNA vakcín, ktorých bezpečnosť a účinnosť už dlhodobo potvrdzujú európske liekové autority aj svetová vedecká komunita,“ uviedol ZAP.

Analýza potvrdila bezpečnosť vakcín

Upozornili, že výsledok analýzy potvrdil len to, čo je dávno známe, a to, že vakcíny sú bezpečné. „Vakcíny, ktoré zachránili milióny ľudských životov na celom svete, ktoré odporúčame našim rizikovým pacientom a ktorými chránime aj seba ako zdravotníkov,“ podotkol ZAP.

SAV vo štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

Reakcia na tvrdenia Petra Kotlára

O dokončení analýzy SAV informovala koncom júla. Avizovala, že o výsledkoch je pripravená informovať, len čo rezort zdravotníctva stanoví termín. O otestovanie vzoriek vakcín požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) SAV ešte v apríli.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.

Odborníci zo SAV mali zanalyzovať prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii i vplyv prítomných látok na ľudský organizmus. Analýza mala stáť približne 350 000 eur.

