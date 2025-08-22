Pretrhlo sa lano, ľudia nemali šancu: Obrovská tragédia pri stavbe mosta. Zomrelo sedem pracovníkov, ďalší sú nezvestní

Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších deväť zostáva nezvestných po tom, ako sa v piatok v severozápadnej Číne pretrhlo lano na moste počas jeho výstavby, informovali štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Denník The People’s Daily uviedol, že k incidentu došlo počas výstavby mosta cez Žltú rieku v provincii Čching-chaj. Na mieste nehody sa podľa neho nachádzalo 15 pracovníkov a projektový manažér.
Záchranná akcia stále prebieha
Na fotografiách uverejnených na webovej stránke denníka je vidieť čiastočne postavený most, ktorého stredná časť ešte nie je dokončená, s dvoma obrovskými lešeniami a niekoľkými žeriavmi vedľa neho. Záchranná operácia podľa The People’s Daily stále prebieha. Denník vysvetľuje, že most je súčasťou železničnej trate spájajúcej hlavné mestá provincií S’-čchuan a Čching-chaj.
4 people died and 12 others are missing after a construction cable broke at around 3 am today at a bridge under construction on the #Qinghai section of the Sichuan-Qinghai Railway. Search and rescue efforts are underway. #China #accident pic.twitter.com/fK0AB2CN4u
— Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 22, 2025
