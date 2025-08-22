Pretrhlo sa lano, ľudia nemali šancu: Obrovská tragédia pri stavbe mosta. Zomrelo sedem pracovníkov, ďalší sú nezvestní

Foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Na mieste nehody sa nachádzalo 15 pracovníkov a projektový manažér.

Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších deväť zostáva nezvestných po tom, ako sa v piatok v severozápadnej Číne pretrhlo lano na moste počas jeho výstavby, informovali štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Denník The People’s Daily uviedol, že k incidentu došlo počas výstavby mosta cez Žltú rieku v provincii Čching-chaj. Na mieste nehody sa podľa neho nachádzalo 15 pracovníkov a projektový manažér.

Záchranná akcia stále prebieha

Na fotografiách uverejnených na webovej stránke denníka je vidieť čiastočne postavený most, ktorého stredná časť ešte nie je dokončená, s dvoma obrovskými lešeniami a niekoľkými žeriavmi vedľa neho. Záchranná operácia podľa The People’s Daily stále prebieha. Denník vysvetľuje, že most je súčasťou železničnej trate spájajúcej hlavné mestá provincií S’-čchuan a Čching-chaj.

