Fanúšikovia Johnnyho Deppa zošalejú: Herec sa vráti do Pirátov z Karibiku, ak bude splnená táto podmienka, verí producent

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Zatiaľ však nič nie je isté, no tvorca verí, že by sa to mohlo stať.

Oživí Johnny Depp znova ikonickú postavu svojrázneho piráta Jacka Sparrowa? Na túto tému sa už viedlo množstvo diskusií, no producent Jerry Bruckheimer v najnovšom rozhovore prezradil detaily, ktoré mnohých fanúšikov filmovej série potešia.

Jerry Bruckheimer sa pre časopis Entertainment Weekly zdôveril, že Johnny Depp má byť otvorený tomu, opäť si obliecť legendárny pirátsky kostým.

„Ak sa mu zapáči, ako bude táto rola napísaná, myslím, že by to spravil,“ priznal producent, ktorý je zároveň s Johnnym Deppom v dobrom priateľskom vzťahu a obdivuje ho ako umelca. „Všetko je to o tom, čo je na papieri, ako dobre vieme,“ dodal.

Foto: MovieStillsDB

Ďalší Piráti z Karibiku majú byť reštartom celej série a momentálne sú v štádiu finálneho doklepnutia scenára. Podľa producenta ešte nemajú verziu, ktorá bude tým „pravým orechovým“, no myslí si, že sú k tomu blízko.

Kontroverzný súdny spor ovplyvnil hercovu kariéru

Johnny Depp stvárnil postavu Jacka Sparrowa vo všetkých piatich filmoch, pričom prvý uzrel svetlo sveta v roku 2003 (áno, už je to viac než 20 rokov) a Piráti z Karibiku číslo päť s podtitulom Salazarova pomsta mali premiéru v roku 2017.

Potom nasledoval mimoriadne búrlivý súdny spor Deppa s bývalou manželkou Amber Heard, ktorý sledoval celý svet a pri ktorom vyplávalo na povrch množstvo špiny na jednu aj na druhú stranu.

Foto: MovieStillsDB

Ako pripomína magazín EW, spoločnosť Disney s hercom prerušila vzťahy a dôvodom podľa Deppa malo byť obvinenie zo strany Heard o domácom násilí, aj keď v ňom nespomenula jeho meno. Napokon súd rozhodol v prospech Deppa. „Porota mi vrátila život,“ reagoval v tom čase herec na finálny verdikt. Na spoločnosť však zanevrel a dokonca sa vyjadril, že ho nepresvedčí ani kopa peňazí.

No podľa najnovších slov producenta má byť aktuálne situácia iná. Či sa tak stane a Johnny Depp sa znova stane pirátom, ukáže až čas. No po najnovších rokovaniach nám aspoň svitla nádej.

